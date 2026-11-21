Con il nuovo anno i clienti americani di Volkswagen potranno acquistare una Golf GTI particolare. L'edizione "Rabbit" era scomparsa dai listini nel 2019 e la nuova eredita alcuni elementi della ultra esclusiva Edition 50. A cominciare dalla tinta per la carrozzeria: Dark Moss Green Metallic abbinata ai cerchi in lega da 19" di colore nero.

Non solo estetica

Non è solo una questione di estetica perché i tecnici del marchio tedesco hanno applicato alcuni interventi su assetto e sterzo, per rendere la guida più incisiva. Rispetto alla GTI di serie, la Rabbit è equipaggiata con il DCC che adegua la risposta del veicolo, automaticamente, alle condizioni della strada. Nessuna novità per quanto riguarda il propulsore che resta il 2.0 litri quattro cilindri turbo benzina ma da 244 CV. Una bella differenza rispetto ai 325 CV della Fifty.

Solo per l'America

Volkswagen non importerà la Rabbit in Europa che resterà un'esclusiva per il mercato americano. Peccato, una versione "depotenziata" avrebbe sicuramente incontrato il gusto e l'interesse degli automobilisti nel Vecchio Continente che, purtroppo, devono invece vedersela con i limiti anti inquinamento. Non c'è spazio per un'altra GTI: emette troppa CO2. Probabilmente, questa sarà anche una delle ultime Golf sportive a uscire dallo stabilimento di Wolfsburg, la produzione sarà poi spostata in Messico.