Li accompagna

Al termine del Gran Premio di Las Vegas, Reeves è salito a bordo di una limousine per accompagnare sul podio i primi tre classificati di una delle corse più pazze dell'anno. Le immagini lo mostrano mentre apre la portiera posteriore della lunga vettura, da dove si apprestano a uscire Max Verstappen della Red Bull assieme a Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi piloti McLaren. Una sequenza che poteva svolgersi soltanto in una città come Las Vegas, dove tutto è possibile.

Che corsa!

Keanu Reeves non è un profano del mondo dei motori, che apprezza anche nella sua vita privata. Rimane celebre l'immagine mentre va a ritirare un albero di natale con la sua Porsche 911 serie 993 (l'ultima con il motore raffreddato ad aria) ed è anche il titolare di un'azienda di motociclette: Arch Motorcycle. Considerando tali inclinazioni, all'attore avrà fatto sicuramente piacere prestarsi per il compito. Di sicuro, visto come sa muovere le mani sullo schermo, i piloti si saranno sentiti al sicuro con lui.