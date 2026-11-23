Jannik Sinner è diretto in volo verso la Finlandia per sottoporsi a un ulteriore controllo medico da Lasse Lempainen, il chirurgo ortopedico specializzato in interventi al ginocchio e lesioni muscolo-tendinee che lo aveva già esaminato a Milano nel corso del fine settimana. La destinazione dell'atleta altoatesino sarebbe Turku, città in cui lo specialista opera presso la clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa, una mossa che modifica sensibilmente le prospettive cliniche sul problema alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro. Questo nuovo consulto ravvicinato lascia infatti presagire un'operazione, che secondo quanto raccolto sarà effettuata già domani.