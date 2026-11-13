BYD :"Diventeremo europei entro cinque anni"

BYD rappresenta ormai l'ambizione cinese di conquistare il mercato automobilistico europeo. Nessuno come il grande gruppo (che non fa soltanto auto) ha in sé tutti gli elementi per provarci fino in fondo. Non è solo retorica: l'impianto produttivo in Ungheria è quasi operativo, le vendite crescono e i soldi per ulteriori investimenti non mancano. L'obiettivo non è di farsi percepire come europei, ma di diventarlo.

Tutto a disposizione

Intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), il Country Manager di BYD Germania, Lars Bialkowski, anticipa quali saranno le prossime mosse di BYD in Europa. "Il nostro impegno per il mercato europeo è forte. Investiamo in stabilimenti, catene di fornitura, forza lavoro e nei nostri concessionari", ha dichiarato il manager. Sulle questioni relative ai pezzi di ricambio, l'intenzione è di europeizzare la fornitura "nei prossimi mesi con l'entrata a pieno regime dello stabilimento" (in Ungheria).

Radicarsi nella società

BYD non può contare su un patrimonio storico paragonabile a quello dei grandi marchi europei. Soprattutto tedeschi. Serve tempo ma anche visione industriale per avvicinare un nuovo pubblico: "Vogliamo radicarci sempre più nella società, fedeli all'obiettivo di essere percepiti entro cinque anni come un costruttore europeo", continua Bialkowski. Dietro queste parole c'è il preciso disegno di costruire un ecosistema produttivo profondo e complesso. In Ungheria BYD genererà fino a "10 mila posti di lavoro".

Non solo una percezione

La quantità di modelli importati, la velocità di crescita sul mercato e la densità degli investimenti chiariscono una strategia che supera la percezione di sentirsi parte di qualcosa: BYD intende diventare un costruttore di automobili europeo a tutti gli effetti. In Germania l'anno si chiuderà con 55 mila consegne, tante per un marchio che ha debuttato sul mercato appena quattro anni fa. Si è persino parlato della possibilità che il marchio ritiri fabbriche europee dismesse, indiscrezioni che Bialkowski bolla come "pure speculazioni".