Aprilia Tuareg Racing si prepara ad affrontare la prossima stagione dando il benvenuto a Jean-Loup Lepan, che affiancherà il neocampione europeo Thomas Marini all’Africa Eco Race 2027. Lepan si unirà al team in occasione dei test in Marocco, in programma dal 6 al 12 dicembre, per provare la Tuareg Rally preparata da GCorse dei fratelli Guareschi e iniziare la preparazione in vista della competizione africana. Pilota di grande esperienza nei raid e nell’off-road, Jean-Loup Lepan vanta nel proprio palmarès tre partecipazioni consecutive alla Dakar (2022-2024), un terzo posto nel Campionato del Mondo Rally Raid (W2RC) nella categoria Rally2 e il titolo di Campione del Mondo Junior W2RC Rally2, entrambi nel 2023. Rientrato alle gare a inizio 2026 dopo un infortunio rimediato al Rallye du Maroc, ha conquistato il terzo posto assoluto all'Africa Eco Race, con all’attivo due vittorie assolute di tappa.
Jacopo Cerutti, invece, non sarà al via dell’Africa Eco Race dopo le due vittorie consecutive nel 2024 e 2025. Ancora in fase di riabilitazione dopo il brutto incidente di cui è rimasto vittima al Ro Rally Marathon, Cerutti, in accordo con il team e lo staff medico, ha preso la decisione di non partecipare alla prossima Africa Eco Race per concentrarsi sul pieno recupero fisico e affrontare al meglio i successivi impegni della stagione. Insieme a Lepan, sarà presente ai test anche Matteo Cavallo, pilota enduro con esperienza anche nella navigazione, reduce dalla vittoria della 100ª edizione della Sei Giorni di Enduro con la Nazionale italiana. Cavallo sostituirà l’infortunato Marco Menichini, anch’egli in fase di recupero dopo la frattura alla clavicola rimediata all’Addax Rally.
VITTORIANO GUARESCHI
“Purtroppo ci siamo trovati in una situazione complicata, in cui nessun team manager vorrebbe trovarsi. Innanzitutto, vorrei fare un grosso in bocca al lupo a Jacopo e un augurio di pronta guarigione a Marco, non vediamo l’ora di rivederli in moto. I test in Marocco sono importanti per noi, per questo abbiamo scelto due piloti con esperienza come Jean-Loup Lepan e Matteo Cavallo, nei quali crediamo molto. Lepan è un veterano nell’off-road e nei raid, per questo lo abbiamo voluto per sostituire Jacopo anche all’Africa Eco Race. Cavallo, invece, sarà con noi ai test per supportarci nello sviluppo della Tuareg Rally, visto l’infortunio di Menichini.”
JACOPO CERUTTI
“Ho fatto il massimo per recuperare fisicamente, ma non è bastato. Purtroppo, le fratture non sono guarite abbastanza e insieme al team ho preso la sofferta – ma sensata – decisione di non correre la prossima Africa Eco Race. Dal giorno dell’infortunio, questo è stato l'obiettivo che mi ha dato la forza di reagire tutti i giorni, e mollare così fa ancora più male. Ora però guardo avanti, ci saranno sicuramente altre gare per rifarmi in futuro. Ringrazio tutto il team Aprilia, i fratelli Vittoriano e Gianfranco Guareschi, i miei compagni di squadra, e tutti coloro che mi sono stati vicini in questo momento per me complicato. Loro sono la mia seconda famiglia e ne sono orgoglioso, auguro loro il meglio in questa nuova avventura. Io tornerò, spero più forte di prima. Promesso.”