JACOPO CERUTTI

“Ho fatto il massimo per recuperare fisicamente, ma non è bastato. Purtroppo, le fratture non sono guarite abbastanza e insieme al team ho preso la sofferta – ma sensata – decisione di non correre la prossima Africa Eco Race. Dal giorno dell’infortunio, questo è stato l'obiettivo che mi ha dato la forza di reagire tutti i giorni, e mollare così fa ancora più male. Ora però guardo avanti, ci saranno sicuramente altre gare per rifarmi in futuro. Ringrazio tutto il team Aprilia, i fratelli Vittoriano e Gianfranco Guareschi, i miei compagni di squadra, e tutti coloro che mi sono stati vicini in questo momento per me complicato. Loro sono la mia seconda famiglia e ne sono orgoglioso, auguro loro il meglio in questa nuova avventura. Io tornerò, spero più forte di prima. Promesso.”