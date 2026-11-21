Collezione

Tra il 1992 e il 1999 il fotografo George Grippinos immortalò le strade del potere di NY. Negli uffici il ticchettio delle penne, il suono metallico dei fax e lo squillo dei telefoni è costante. Inarrestabile, perché il denaro non dorme mai (per citare un famoso film di Oliver Stone) e il tempo è la risorsa più importante per creare nuova ricchezza. Questi uomini vivono di fretta e, con le loro sportive, si recano nei dintorni per trovare una pizza o un panino da mangiare al volo. E poi, business as usual.

Un contrasto

Grippinos ha fotografato il contrasto tra il risultato del duro lavoro (l'automobile) e i compromessi necessari per continuare a mantenere questo livello. Alcuni restano seduti e bordo mentre addentano una fetta di pepperoni slice mentre altri fanno a malapena in tempo a finire il loro burger and fries. I completi eleganti, su misura, stridono con il tono di un pranzo veloce, pratico, economico: niente di più lontano da uno stile di vita così complesso e denso di appuntamenti e responsabilità. La ricchezza ha un suo prezzo.

Tutto finto

Peccato sia tutto finto. George Grippinos non esiste e le immagini non sono foto ma illustrazioni generate con l'intelligenza artificiale. Il caso ha suscitato un certo clamore sul web e sui social perché dimostra come una narrazione ben costruita con immagini retro-nostalgiche (arricchite con la patina di una pellicola), possa essere scambiata per una vera documentazione storica.