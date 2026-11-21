Le supercar della Wall Street anni '90
I businessman e i banchieri di New York parcheggiavano le loro sportive a bordo strada e, a volte, ci mangiavano persino sopra. Peccato sia tutto finto: le immagini non sono foto reali ma illustrazioni generate con l'intelligenza artificialedi Redazione Drive Up
New York è la città americana per antonomasia. Grattacieli, persone e soldi. Tanti soldi: Wall Street è il simbolo del capitalismo, la sede della Borsa più importante e ambita del mondo. Tutt'intorno, uomini d'affari e banchieri che salgono e scendono da palazzi dove si prendono le decisioni che contano. Indaffarati, sempre di fretta, negli anni '90 era comune osservarli con le loro supercar, parcheggiate in strada, in pausa pranzo.
Collezione
Tra il 1992 e il 1999 il fotografo George Grippinos immortalò le strade del potere di NY. Negli uffici il ticchettio delle penne, il suono metallico dei fax e lo squillo dei telefoni è costante. Inarrestabile, perché il denaro non dorme mai (per citare un famoso film di Oliver Stone) e il tempo è la risorsa più importante per creare nuova ricchezza. Questi uomini vivono di fretta e, con le loro sportive, si recano nei dintorni per trovare una pizza o un panino da mangiare al volo. E poi, business as usual.
Un contrasto
Grippinos ha fotografato il contrasto tra il risultato del duro lavoro (l'automobile) e i compromessi necessari per continuare a mantenere questo livello. Alcuni restano seduti e bordo mentre addentano una fetta di pepperoni slice mentre altri fanno a malapena in tempo a finire il loro burger and fries. I completi eleganti, su misura, stridono con il tono di un pranzo veloce, pratico, economico: niente di più lontano da uno stile di vita così complesso e denso di appuntamenti e responsabilità. La ricchezza ha un suo prezzo.
Tutto finto
Peccato sia tutto finto. George Grippinos non esiste e le immagini non sono foto ma illustrazioni generate con l'intelligenza artificiale. Il caso ha suscitato un certo clamore sul web e sui social perché dimostra come una narrazione ben costruita con immagini retro-nostalgiche (arricchite con la patina di una pellicola), possa essere scambiata per una vera documentazione storica.