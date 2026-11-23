C'è una certa ansia in casa Inter in merito alle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, costretto a uscire contro l'Atalanta, ha accusato il 'solito' problema al flessore: nelle prossime ore l'ex Milan verrà sottoposto ai consueti esami per capire per l'entità dell'infortunio.
Con Calha fuori e con Zielinski sulla via del recupero, c'è un problema in regia in vista della sfida con lo Stoccarda in Champions League. Possibile la conferma di Sucic in quel ruolo, con il polacco che, al massimo, sarà in panchina. Sempre contro i tedeschi mancherà anche Bonny.