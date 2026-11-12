BYD in netto calo ma le elettriche continuano a crescere

Continua a essere molto difficile prevedere dove andrà il mercato dell'automobile. Non parliamo di anni ma di mesi. Le incertezze geopolitiche, le specifiche decisioni di politica interna, la contrazione dei mercati, la crisi delle materie prime sono tutti elementi che compromettono le prospettive economiche. I dati dei primi sei mesi del 2026 mostrano un mercato pesantemente condizionati da fattori esogeni. E dalla Cina.

Perdono (quasi) tutti

Tra gennaio e giugno la domanda globale di automobili si è contratta dell'1,9% rispetto allo stesso periodo nel 2025. Secondo l'elaborazione di Car Industry Analysis, il crollo del mercato cinese ne è la principale causa. Il mercato automobilistico più grande del mondo è in sofferenza e una riduzione dei suoi volumi compromette inevitabilmente il cumulato. Europa e Nord America restano nel "limbo" mentre ottime prestazioni si registrano in Brasile e India.

I marchi sono in difficoltà

Spostando l'analisi ai singoli gruppi e marchi, si nota come stiano soffrendo quasi tutti. L'unica eccezione virtuosa è Stellantis, che nei primi sei mesi dell'anno è cresciuta dell'11% confermandosi quarto produttore mondiale. Il gruppo si dimostra particolarmente solido in Sud America e si consolida negli USA grazie soprattutto al ritorno del motore V8 sui pick-up RAM e alla garanzia delle Jeep. In difficoltà Toyota (-3%), VW (-6%), Hyundai-Kia (-2%) e, soprattutto, BYD che perde addirittura il 16%.

Ottobre tornano le elettriche

A ottobre le vendite di automobili elettrificate tornano a crescere in modo significativo. Rispetto al 2025, il mese appena conclusosi ha visto un aumento dell'8% tra elettriche e ibride plug-in con 2,09 milioni di unità. L'Europa rimane la più incline alla transizione e le vendite crescono del 36% (supportate da sussidi statali e dall'aumento del prezzo dei carburanti). In Cina, al contrario, le vendite si riducono del 12% e i costruttori, in risposta, continuano a esportare. Nel solo mese di ottobre sono state spedite dai porti cinesi oltre 600 mila macchine.