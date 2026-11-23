La temuta decisione è stata presa: Jannik Sinner si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio destro, che lo ha tenuto fermo da dopo il trionfo di Wimbledon il 12 luglio scorso. L'operazione è in programma nella giornata di domani in Finlandia, a Turku, nella clinica dove lavora il chirurgo Lasse Lempainen, che lo ha già visitato nel weekend a Milano. Sui tempi di recupero c'è ancora incertezza, ma si parla di uno stop di tre o quattro mesi. Di certo, dovrà rinunciare agli Australian Open di fine gennaio.
Insomma, le cure e la riabilitazione non hanno dato gli effetti sperati e così si è optato per l'estrema soluzione di finire sotto i ferri e risolvere, si spera definitivamente, il problema alla bandelletta ileotibiale.
Una doccia gelata per Sinner, che sperava di tornare a impugnare la racchetta a Riad, in occasione del Six Kings Slam di fine anno, per testare il suo fisico in vista del primo Slam della stagione a Melbourne. Ma adesso i piani sono cambiati e restano ancora avvolti nell'incertezza.
Opzione ranking protetto per difendere la classifica
L'incertezza sui tempi di rientro ha aperto anche uno scenario regolamentare finora impensabile: la possibilità per Sinner di richiedere all'Atp l'Entry Protection (il cosiddetto ranking protetto). Non si tratta di un congelamento dei punti - che continuano a scadere regolarmente - ma di una tutela che permette ai giocatori fermi da almeno 26 settimane consecutive (sei mesi) di iscriversi a un massimo di nove tornei nell'arco di nove mesi sfruttando la media della classifica occupata nei primi tre mesi di stop, pur senza garantire lo status di testa di serie. Il calendario, in questo senso, gioca un ruolo decisivo. Essendo fermo dal 12 luglio, Sinner raggiungerebbe la soglia minima dei 182 giorni di inattività esattamente il 10 gennaio 2027, appena ventiquattr'ore prima dell'inizio degli Australian Open.
Al momento l'ipotesi resta puramente teorica: anche saltando la trasferta australiana, l'azzurro manterrebbe comunque una posizione di vertice tra il secondo e il terzo posto mondiale.