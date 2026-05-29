Bugatti continuerà a produrre il motore W16

A Molsheim non sembrano voler rinunciare al motore più iconico di sempre. Nuove indiscrezioni indicano infatti che la casa francese sia già al lavoro su un'inedita vettura in esemplare unico, realizzata attraverso l'esclusivissima divisione "Programme Solitaire". Questo reparto speciale ha una capacità produttiva limitata ad appena due veicoli all'anno e ha già firmato la "Brouillard" lo scorso agosto e la successiva "FKP Hommage", un tributo in chiave moderna al mito della Veyron.

Due ogni anno

Il nuovo progetto, stando alle indiscrezioni circolate sul web, sfrutterà ancora una volta la piattaforma meccanica della Chiron, ma presenterà un vestito completamente rivoluzionario. I designer del marchio avrebbero infatti deciso di fondere i tratti somatici eleganti della futura Tourbillon con l'aerodinamica esasperata e brutale della Bolide, il mostro da pista a tiratura limitata di Bugatti. Sebbene non ci siano ancora immagini ufficiali, è facile immaginare un cortocircuito visivo di rara bellezza.

Lunga vita

Trattandosi di un progetto sviluppato sulla base tecnica della Chiron, la vettura sarà equipaggiata con il leggendario propulsore W16 quad-turbo da 8,0 litri. Sulla carta, la roadster Mistral avrebbe dovuto essere il modello d'addio definitivo a questo frazionamento monumentale, ma l'istituzione successiva della divisione Solitaire ha rimescolato le carte in tavola. Il debutto di questo gioiello milionario è atteso tra la fine del trimestre e l'inizio dell'estate, durante la Monterey Car Week in California.