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Storie

La Bugatti da 100 milioni di euro scomparsa nel nulla

Sono passati più di 80 anni, eppure della Voiture Noire non si hanno più notizie. Nessuno sa dove sia finita e se sia ancora integra. Potrebbe essere stata colpita da qualche bombardamento, oppure requisita dalle truppe di occupazione. Alcuni suggeriscono che sia stata nascosta in un fienile oppure addirittura smontata e murata all'interno di qualche abitazione. Suggestioni a parte, il destino della Tipo 57 resta uno dei più grandi misteri della storia automobilistica. Se fosse ritrovata - in buone condizioni - il suo valore si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. Un tesoro di cui non si conosce il destino, come nelle migliori leggende

31 Mar 2026 - 11:41
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100 milioni di euro
scomparsa

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