Di Giannantonio bis al Mugello, quattro italiani davanti a tutti nelle prequalifiche

Fabio Di Giannantonio imprendibile al Mugello. Dopo aver battuto tutti nel primo turno di prove libere, il pilota romano del team VR46 ha concesso il bis, mettendo a segno la miglior prestazione della prequalifica del Gran Premio d'Italia, contraddistinta da distacchi molto ridotti tra i piloti della prima metà (abbondante) del ranking. Con il tempo di un minuto, 44 secondi e 808 millesimi "Diggia" l'ha spuntata per 91 millesimi su Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e per 103 su Enea Bastianini con la KTM Tech3, l'unico pilota della Casa austriaca direttamente in Q2 sabato. Quarto tempo per Franco Morbidelli (+0.151) con l'altra Desmosedici VR46. Dopo quattro piloti italiani, a chiudere la top five è lo spagnolo Fermin Aldeguer (+0.196) in sella alla Ducati Gresini.