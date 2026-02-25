Tecnologie

BMW fa un passo indietro sulla guida autonoma

La Serie 7 non sarà più offerta con il livello 3 e altri costruttori sembrano ridurre gli investimenti

di Redazione Drive Up
25 Feb 2026 - 09:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La corsa verso la completa guida autonoma subisce una battuta d'arresto. O meglio: c'è chi ha deciso di premere sul pedale freno, sebbene - molti - altri stiano schiacciando a fondo sull'acceleratore. Non stiamo parlando di un attore di secondo piano, ma di BMW. La casa bavarese non offrirà più il livello 3 (attualmente il più sofisticato) sulla Serie 7. L'aggiornamento dell'ammiraglia coinciderà con un'offerta ridimensionata.
Costa troppo
La berlina di prima classe ha sempre assunto al ruolo di laboratorio tecnologico. Le ultime tecnologie debuttano prima sulla "7" per poi essere scalate su tutti gli altri modelli BMW. A lei è spettato il compito di portare su strada la massima esperienza di guida automatizzata oggi disponibile, ma ecco il passo indietro: l'aggiornamento tornerà a un livello 2. Il motivo è semplice: contenimento dei costi. Omologare un livello 3 richiede sensori di ultima generazione e software più potenti, che non tutti sono disposti a pagare.
Non è la sola
Il terzo livello è un optional da circa 6 mila euro, la scelta di passare al secondo livello ridurrebbe non solo i costi di sviluppo per il produttore ma anche il prezzo d'acquisto per i consumatori. Le funzionalità sono pressoché simili e la qualità della sicurezza attiva e passiva è paragonabile. BMW non è la sola: Mercedes - sebbene abbia la tecnologia per farlo - offrirà il livello 2 sulla nuova CLA e Stellantis ha abbandonato il progetto di un livello 3 perché troppo costoso. Insomma, guideremo le auto ancora per un bel po'.

Ti potrebbe interessare

videovideo
bmw
guida autonoma
auto a guida autonoma

Ultimi video

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

01:52
Fiat 600 e Abarth 600e

Fiat 600 e Abarth 600e

02:01
Dacia protagonista a Nizza

Dacia protagonista a Nizza

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

15:17
La puntata del 19 febbraio #DriveUp

La puntata del 19 febbraio #DriveUp

01:35
L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

02:29
Maserati regina a Cortina tra design e performance

Maserati regina a Cortina tra design e performance

02:17
Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

02:15
Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

02:18
Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

01:12
Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

02:26
Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

I più visti di Drive Up

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

La safety car di Formula 1 è in vendita

Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

Dua Lipa sceglie una Porsche elettrica

Un fuoristrada, 900 mila chilometri e 26 anni in giro per il mondo

Scatta l'obbligo dell'alcolock in auto

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:03
Sky del Canto: la primavera arriva di corsa, vietato mancare!
09:55
Il piccolo fuoristrada Mercedes non sarà solo elettrico
09:46
Juventus, fra Osimhen e...Vlahovic, chance riaperte per il rinnovo. Per l'estate assalto-bis a Kolo Muani
09:45
Infantino: "Sereno nonostante le violenze in Messico". Ma anche Bolivia e Portogallo scrivono alla Fifa
DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV
09:20
Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"