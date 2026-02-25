Edizioni speciali Una Bentley al femminile

La Bentayga Something Blue Collection è nello specifico una versione in sole 10 unità realizzata per il Giappone. Tra le caratteristiche - oltre a essere ultra esclusiva - l'ispirazione all'eleganza femminile. Il nome fa riferimento a una tradizione nuziale giapponese, secondo cui la donna deve indossare “Something Old, Something New, Something Borrowed e Something Blue”: qualcosa di vecchio, qualcosa di preso in prestito e qualcosa di blu. Nella cultura nipponica, il blu è un colore che porta fortuna ed è la tinta con cui Bentley ha deciso di "sfumare" il suo SUV. La tinta per la carrozzeria bianco metallizzato “Ice” ha riflessi azzurri; l'abitacolo è rivestito con pelle color lino, grigio grafite e ricami blu sugli stemmi del marchio. Il brand inglese ha presentato l'edizione limitata a Tokyo, anticipando un prezzo d'acquisto di 34 milioni di Yen (185 mila euro) e diversi dei 10 esemplari previsti sembrano già essere stati prenotati