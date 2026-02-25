La Bentley ispirata alle donne

Per un mercato specifico

Il nome fa riferimento a una tradizione nuziale giapponese, secondo cui la donna deve indossare “Something Old, Something New, Something Borrowed e Something Blue”: qualcosa di vecchio, qualcosa di preso in prestito e qualcosa di blu. Nella cultura nipponica, il blu è un colore che porta fortuna ed è la tinta con cui Bentley ha deciso di "sfumare" il suo SUV. La tinta per la carrozzeria bianco metallizzato “Ice” ha riflessi azzurri; l'abitacolo è rivestito con pelle color lino, grigio grafite e ricami blu sugli stemmi del marchio.

Sempre potente

Il gusto estetico elegante e raffinato non tradisce la sportività intrinseca alla Bentayga. Sotto il cofano - da buona Bentley - pulsa il 4.0 litri V8 da 549 CV: 0-100 km/h in 4,5 secondi e velocità massima di 290 km/h. Il brand inglese ha presentato l'edizione limitata a Tokyo, anticipando un prezzo d'acquisto di 34 milioni di Yen (185 mila euro) e diversi dei 10 esemplari previsti sembrano già essere stati prenotati.