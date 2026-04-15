Eccellenze

Automotive: il gigante italiano delle viti fa shopping in Germania

Fontana Gruppo acquista il colosso tedesco Kamax

di Redazione Drive Up
15 Apr 2026 - 17:29
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

A Veduggio con Colzano, Provincia Monza e Brianza, ha sede una delle aziende della componentistica automotive più avanzate e importanti del mondo. Fontana Gruppo è leader mondiale nel settore dei fasteners: viti e bulloni che - letteralmente - tengono insieme un'automobile. Una realtà di successo proiettata in tutto il mondo e che, con l'acquisto della tedesca Kamax, amplia ulteriormente i suoi orizzonti.
Colpo grosso
Con quest'acquisizione, il gruppo italiano arriverà a circa 2 miliardi di euro di fatturato, oltre 9 mila dipendenti e ben 42 stabilimenti in giro per il mondo. L'operazione permette di consolidare ulteriormente la posizione - già affermata - in Europa, avvicinandosi geograficamente ai principali clienti in ambito automotive (Fontata è fornitore di Volkswagen-Audi e BMW, tra gli altri). Kamax porta in dote oltre 700 milioni di euro di ricavi e 15 impianti produttivi tra Germania, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Cina.
Sempre più leader
La finalizzazione è ancora subordinata all'approvazione delle Autorità competenti, ma segna comunque un punto di svolta nel perimetro di attività di Fontana (e dell'industria italiana della viteria). "L’acquisizione rappresenta, in un’ottica strategica, industriale e gestionale, un’importante opportunità di sviluppo del business, rafforzando il nostro posizionamento distintivo nel settore dei fasteners, generando significative prospettive di crescita e creazione di valore", commenta Giuseppe Fontana, CEO Fontana Gruppo.

Ti potrebbe interessare

videovideo
automotive
italiano
shopping
germania
fontana

Ultimi video

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

01:59
Il WEC 2026 parte da Imola

Il WEC 2026 parte da Imola

01:12
Nuova BMW i3 100% elettrica

Nuova BMW i3 100% elettrica

02:19
La prova di Suzuki e Vitara

La prova di Suzuki e Vitara

01:07
Sorprese in Croazia

Sorprese in Croazia

02:10
Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

03:28
Audi Q3 Sportback e-hybrid

Audi Q3 Sportback e-hybrid

02:20
Gare da Film: Grand Prix

Gare da Film: Grand Prix

01:30
Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

02:42
Yamaha Ténéré 700 World Raid

Yamaha Ténéré 700 World Raid

03:30
Mazda CX-5

Mazda CX-5

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

02:22
La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

25:17
Puntata del 11 aprile #DriveUp

Puntata del 11 aprile #DriveUp

01:58
Kia Sportage HEV

Kia Sportage HEV

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

I più visti di Drive Up

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

Debutta, con uno stile incredibile, la nuova Nissan Juke

Bugatti e jet privato: un "garage" da 70 milioni di euro

Il Governo valuta le targhe alterne

L'orologio Maserati che costa più di un SUV Grecale

In India con un finto casello incassano 75 milioni

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:41
Ciclismo, presentata la Maglia Azzurra 2026: "Più di un simbolo"
18:41
Olivia Dunne ruba la scena al Coachella
18:39
Nuoto, Assoluti: record italiano nei 50 dorso donne per Curtis
Paolo Vanoli (Fiorentina): 1 milione di euro a stagione
18:22
Conference: Vanoli, '"Proviamo l'impresa, sognare non costa nulla"
18:22
Napoli, Conte a Poggioreale per una lezione di lavoro e merito: "Dagli errori si riparte"