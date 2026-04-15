Automotive: il gigante italiano delle viti fa shopping in Germania

A Veduggio con Colzano, Provincia Monza e Brianza, ha sede una delle aziende della componentistica automotive più avanzate e importanti del mondo. Fontana Gruppo è leader mondiale nel settore dei fasteners: viti e bulloni che - letteralmente - tengono insieme un'automobile. Una realtà di successo proiettata in tutto il mondo e che, con l'acquisto della tedesca Kamax, amplia ulteriormente i suoi orizzonti.

Colpo grosso

Con quest'acquisizione, il gruppo italiano arriverà a circa 2 miliardi di euro di fatturato, oltre 9 mila dipendenti e ben 42 stabilimenti in giro per il mondo. L'operazione permette di consolidare ulteriormente la posizione - già affermata - in Europa, avvicinandosi geograficamente ai principali clienti in ambito automotive (Fontata è fornitore di Volkswagen-Audi e BMW, tra gli altri). Kamax porta in dote oltre 700 milioni di euro di ricavi e 15 impianti produttivi tra Germania, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Cina.

Sempre più leader

La finalizzazione è ancora subordinata all'approvazione delle Autorità competenti, ma segna comunque un punto di svolta nel perimetro di attività di Fontana (e dell'industria italiana della viteria). "L’acquisizione rappresenta, in un’ottica strategica, industriale e gestionale, un’importante opportunità di sviluppo del business, rafforzando il nostro posizionamento distintivo nel settore dei fasteners, generando significative prospettive di crescita e creazione di valore", commenta Giuseppe Fontana, CEO Fontana Gruppo.