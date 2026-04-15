Nuoto, Assoluti: record italiano nei 50 dorso donne per Curtis

15 Apr 2026 - 18:39

Sara Curtis show nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto in corso a Riccione. La 19enne cuneese si prende in un solo colpo nei 50 dorso femminili titolo, pass per gli Europei di quest'estate e il nuovo record italiano in 27"33 che cancella il 27"39 siglato da Silvia Scalia in semifinale agli Europei di Roma 2022. "Sono felicissima perché era uno degli obiettivi di questi campionati - racconta l'azzurra, in Italia seguita da Thomas Maggiora - Sono contenta di quello che sto affrontando negli Stati Uniti: studio e mi alleno alla grande. Ho trovato un gruppo bellissimo. Affronterò tante gare a Riccione: sarà divertente". Completano il podio Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) in 28"20 e Francesca Pasquino (Fiamme Oro/In Sport Rane Rosse) in 28"32.

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