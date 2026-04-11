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Personaggi

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

Il 27enne ha deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla: hypercar inglese da oltre 1.000 CV di potenza e 350 km/h di velocità massima. Numeri impressionanti, risultanti da un'unità ibrida plug-in il cui "cuore" è un motore 4.0 litri V8 biturbo. Un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari per tutto il mondo. Uno è finito nel garage monegasco di Tsitsipas che ha dovuto sborsare un assegno da almeno 1 milione di euro (personalizzazione escluse). La Valhalla lo aiuterà a tornare sull'Olimpo del tennis?

11 Apr 2026 - 10:55
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