Napoli, Conte a Poggioreale per una lezione di lavoro e merito: "Dagli errori si riparte"

15 Apr 2026 - 18:22

Il valore del lavoro, della disciplina e della responsabilità personale come strumenti di riscatto. Antonio Conte è stato protagonista nel carcere di Napoli Poggioreale nell'ambito della rassegna "Pensieri di libertà", promossa dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in un incontro con i detenuti all'insegna del confronto e della riflessione. A introdurre l'appuntamento è stato Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, che ha indicato nel tecnico azzurro "un esempio straordinariamente positivo", capace di trasmettere un modello in cui il talento si fonde con sacrificio, impegno e organizzazione. Un messaggio sintetizzato nel celebre "ammà faticà", diventato simbolo di un percorso vincente dentro e fuori dal campo. Nel corso dell'incontro, Conte ha richiamato la propria esperienza personale, ricordando l'infanzia e i primi passi nel calcio, quando il confine tra opportunità e deviazione poteva essere sottile. Un racconto che ha trovato eco nelle storie dei detenuti, molti dei quali hanno riconosciuto in quelle parole un vissuto simile, segnato da scelte difficili e occasioni mancate. Il confronto si è sviluppato attorno al significato del "non mollare mai", inteso non come semplice resistenza ma come capacità concreta di affrontare gli errori.

"Sbagliare è umano, ma la differenza sta in come si reagisce", ha sottolineato l'allenatore, evidenziando l'importanza di riconoscere le proprie responsabilità e trasformarle in crescita. Centrale anche il tema della disciplina, descritta non come rigidità ma come forza nei momenti più complessi, quando viene meno la motivazione. È in quei passaggi che si costruisce la continuità, quella che consente di raggiungere risultati nel tempo e che spesso distingue chi riesce da chi si ferma. Non è mancato un passaggio sul concetto di vittoria, interpretato lontano dalla retorica del risultato immediato: vincere significa costruire giorno dopo giorno, attraverso il lavoro quotidiano, accettando anche il peso delle sconfitte. Alla domanda su come ripartire, Conte ha invitato a non cancellare il passato ma a comprenderlo, perché solo attraverso la consapevolezza degli errori è possibile cambiare direzione. Un messaggio rivolto anche ai più giovani, spesso protetti dalle difficoltà: evitare gli ostacoli non aiuta a crescere, mentre affrontarli costruisce responsabilità e forza. Parole che, in un contesto come quello del carcere, assumono un valore ancora più concreto, offrendo uno spunto di riflessione a chi è chiamato a ricostruire il proprio percorso. 

Ultimi video

02:13
Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

00:58
DICH VANOLI CONFERENCE LEAGUE

Fiorentina, Vanoli: "Rimonta? Dobbiamo crederci"

02:16
Rabona, gol e magie

Rabona, gol e magie

02:08
Le migliori parate

Le migliori parate dell'ultimo turno di A

03:02
Milan, il punto sul futuro di Allegri

Milan, il punto sul futuro di Allegri

01:25
Roma sempre nel caos

Roma, è sempre caos

01:44
Alisson come un bomber

Alisson come un bomber

01:40
Volata presidenza Figc

La volata per la presidenza Figc

02:46
Spalletti re di Champions

Spalletti re di Champions

01:56
Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

01:22
Milan, Allegri "morbido"

Milan, Allegri più "morbido"

01:29
Napoli, frenata Conte

Napoli, frenata Conte: fatali le piccole

01:58
Callegari: "Chivu ha più meriti di quelli che gli vengono riconosciuti"

Callegari: "Chivu ha più meriti di quelli che gli vengono riconosciuti"

01:34
Muharemovic ex Juventus

Muharemovic, rimpianto bianconero

02:36
Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

02:13
Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

Barcellona, altro flop in Champions. Callegari: "Simeone è la criptonite di Flick"

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER COUNTDOWN SCUDETTO 13/4 (MUSICATO)

Inter, countdown scudetto: date, calcoli e aritmetica

DICH CUESTA 12/4 DICH

Cuesta: "Rigore per noi? Non c'era da regolamento"

DICH SPALLETTI MIX BERGAMO DICH

Spalletti: “Champions? La Juve c’è, c’è sempre stata”

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Dieci punti e un calendario favorevole: Inter, adesso la strada per lo scudetto è proprio in discesa

Dalla bestemmia di Como a... Como: Inter, sorpasso alla Juve dopo oltre 50 anni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Paolo Vanoli (Fiorentina): 1 milione di euro a stagione
18:22
Conference: Vanoli, '"Proviamo l'impresa, sognare non costa nulla"
18:22
Napoli, Conte a Poggioreale per una lezione di lavoro e merito: "Dagli errori si riparte"
11. RAPHINHA
15:47
Raphinha si scusa per il gesto con l'Atletico a fine partita: "Gesto fatto in un momento di tensione"
14:44
Falso in bilancio: il processo a De Laurentiis rischia di tornare davanti al gup
RAPHINHA, BARCELLONA
14:09
Raphinha si sfoga nel post Atletico-Barcellona: rischia una squalifica pesante