Conference: Vanoli, '"Proviamo l'impresa, sognare non costa nulla"

"Sognare non costa nulla, bisogna scendere in campo con coraggio e liberi di provare l'impresa". Così Paolo Vanoli presentando il ritorno dei quarti di Conference League domani sera (ore 21) al Franchi contro il Crystal Palace. La Fiorentina è chiamata a rimontare la sconfitta per 3-0 rimediata giovedì scorso a Londra. "Nel calcio talvolta le imprese ci sono state, domani, ai ragazzi chiederò di dare il 110%, di andare oltre, di provare giocate, tiri e dribbling consapevoli che affrontiamo la squadra pretendente al trofeo", ha continuato il tecnico viola che sul suo futuro ha rimarcato: "Se merito la riconferma considerando che siamo vicini alla salvezza? Quando ho firmato la proprietà mi ha chiesto di centrare questo obiettivo, era la priorità, non era scontato, tanti dicevano che nessuna squadra si è mai salvata con appena 4 punti a novembre in classifica. La società mi ha sempre dato fiducia, il mio compito non è ancora finito, voglio finire con qualcosa di importante. Di sicuro non voglio che Vanoli passi per fenomeno se domani eliminiamo il Crystal Palace o per mediocre se usciamo dalla Conference". In ogni caso scenderà in campo una Fiorentina ancora in emergenza: a fronte del rientro di Fagioli e Gudmundsson squalificati contro la Lazio, Kean, Parisi e Fortini non recuperano, Dodo è squalificato, Brescianini e Rugani sono fuori dalla lista Uefa.