Ciclismo, presentata la Maglia Azzurra 2026: "Più di un simbolo"

"La Maglia Azzurra rappresenta molto più di un simbolo sportivo: è identità, appartenenza e responsabilità - ha detto il presidente Dagnoni -. Voglio ringraziare i partner che da anni sono al nostro fianco e che ci hanno permesso di raggiungere risultati così importanti, così come i nuovi ingressi con cui stiamo costruendo un progetto solido e di lungo periodo. Il loro supporto è fondamentale per dare continuità e ambizione al lavoro della Federazione. Un ringraziamento particolare va anche alle istituzioni con cui stiamo portando avanti un confronto concreto sul tema della sicurezza stradale, che per noi resta una priorità assoluta. Non a caso abbiamo voluto inserire questo messaggio anche sulla Maglia Azzurra: perché ogni atleta che la indossa diventa ambasciatore di un valore che riguarda tutti".