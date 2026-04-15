Ciclismo, presentata la Maglia Azzurra 2026: "Più di un simbolo"
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La Federciclismo ha presentato la nuova Maglia Azzurra 2026 presso la sede della Regione Lombardia. Presenti all'evento rappresentanti istituzionali, del mondo sportivo e imprenditoriale: il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, la sottosegretaria allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Federica Picchi, il segretario generale Marcello Tolu e il team manager delle squadre nazionali Elia Viviani. Sul tavolo dei relatori anche i rappresentanti delle aziende partner, tra gli ospiti i tecnici delle nazionali di ciclismo. Durante la conferenza si è inoltre tornato a parlare di sicurezza e delle proposte presentate dalla Federazione alle Istituzioni: una "priorità assoluta" per la Federazione Ciclistica, per cui sono state avviate collaborazioni importanti, tra cui quella con Rai Pubblica Utilità, per diffondere una maggiore cultura della prevenzione. Annunciato, infine, anche l'accordo con Joma, che fornirà le divise da riposo delle Nazionali fino al 2028.
"La Maglia Azzurra rappresenta molto più di un simbolo sportivo: è identità, appartenenza e responsabilità - ha detto il presidente Dagnoni -. Voglio ringraziare i partner che da anni sono al nostro fianco e che ci hanno permesso di raggiungere risultati così importanti, così come i nuovi ingressi con cui stiamo costruendo un progetto solido e di lungo periodo. Il loro supporto è fondamentale per dare continuità e ambizione al lavoro della Federazione. Un ringraziamento particolare va anche alle istituzioni con cui stiamo portando avanti un confronto concreto sul tema della sicurezza stradale, che per noi resta una priorità assoluta. Non a caso abbiamo voluto inserire questo messaggio anche sulla Maglia Azzurra: perché ogni atleta che la indossa diventa ambasciatore di un valore che riguarda tutti".