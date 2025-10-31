Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Eventi

Auto dell'anno 2026: tra le finaliste c'è anche un'italiana

Annunciate le finaliste del premio più ambito dell’automotive europeo: tra citycar elettriche, Suv senza fronzoli e coupé hi-tech, i giurati eleggeranno la vincitrice il 9 gennaio al Motor Show di Bruxelles

di Redazione Drive Up
31 Ott 2025 - 11:34
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’edizione 2026 del Car of the Year entra nel vivo. Dai 35 modelli candidati iniziali, la giuria ha selezionato le sette auto che si giocheranno la vittoria finale. Sette modelli si contendono il titolo di Auto dell’Anno 2026, selezionati da una giuria di 59 giornalisti europei. In finale Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 E-Tech Electric e Skoda Elroq.

Tutte le finaliste del premio auto dell'anno 2026

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Citroën C5 Aircross
La rinnovata Suv francese punta su un abitacolo accogliente e tecnologico, con un display verticale da 13 pollici e un bagagliaio generoso. Ampia la scelta di motorizzazioni, dalle mild hybrid alle plug-in fino alla versione elettrica da 214 CV e oltre 500 km di autonomia dichiarata. Una proposta equilibrata per chi cerca spazio e praticità senza rinunciare all’efficienza.
Dacia Bigster: il valore che convince
La Suv più grande del marchio romeno segna un passo avanti in abitabilità e robustezza, pur mantenendo il carattere essenziale che ha decretato il successo della Casa. Lunghezza maggiore, più spazio per chi siede dietro e un bagagliaio funzionale la rendono una scelta razionale, con motori benzina mild hybrid, Gpl e un full hybrid da 158 CV. Il prezzo resta la leva decisiva per lanciare la sfida ai big del segmento.
Fiat Grande Panda: la citycar che punta a crescere
Dopo il debutto elettrico, la Grande Panda torna in gara con una nuova versione a benzina da 101 CV, ampliando così il ventaglio di scelta. Dimensioni compatte, prezzo d’ingresso aggressivo e autonomia della variante full electric misurata intorno ai 300 km nel ciclo misto ne fanno un prodotto adatto alla vita urbana europea.
Kia EV4: l’elettrica che vuole stupire
La berlina coreana dall’estetica personale porta con sé una proposta tecnologica completa. Interni spaziosi, un bagagliaio ampio e due livelli di batteria che promettono fino a 625 km di percorrenza rendono la EV4 una delle favorite tra chi cerca un’auto “del domani” ma pronta oggi. Il prezzo più alto rispetto alle rivali segna però una scelta destinata a un pubblico più esigente.
Mercedes-Benz CLA: l’elettrico premium alza l’asticella
La terza generazione della CLA punta tutto su eleganza e innovazione. La piattaforma elettrica a 800 volt promette efficienza e ricariche rapidissime, con autonomie che sfiorano gli 800 km nelle versioni top. In arrivo anche una variante mild hybrid e la Shooting Brake, ma è soprattutto la spinta tecnologica a farne una candidata di peso.
Renault 4 E-Tech Electric: nostalgia ad alto voltaggio
Un’icona che rinasce. La Renault 4 interpreta in chiave moderna il concetto di praticità della storica R4: abitacolo versatile, bagagliaio funzionale e motori elettrici pensati per consumi contenuti. Con autonomie rilevate fino a 372 km nel misto e oltre 500 in città, si presenta come una proposta concreta per chi vuole un’elettrica senza complicazioni.
Skoda Elroq: la concretezza in formato elettrico
La nuova Suv boema punta sulla razionalità e su uno spazio ben distribuito. L’abitacolo è curato, con la giusta combinazione tra comandi tradizionali e digitali, mentre le motorizzazioni arrivano fino ai 340 CV della sportiva RS con trazione integrale.
La decisione finale
Le prove decisive si svolgeranno a dicembre al ParcMotor Castellolí, nei pressi di Barcellona, dove i giurati testeranno su strada e in pista le finaliste per decretare la vincitrice. Un confronto serrato tra visioni diverse dell’auto contemporanea.

Ti potrebbe interessare

fiat
fiat panda
fiat grande panda
auto dell'anno
kia
skoda
renault
mercedes
dacia
citroen
citroen c5 aircross elettrica
auto dell'anno 2026
car of the year 2026

Ultimi video

02:49
intervista giovinazzi SRV

Giovinazzi: "C'è tensione, ma è bello così"

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

02:40
Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

02:03
Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

02:23
Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

02:29
La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

01:35
L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

00:13
Rental Ferrari crash

Rental Ferrari crash

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

01:21
PILLS SRV MICHELIN ( IB) SRV

Le novità all-season di Michelin

01:11
intervista meda eicma SRV

Meda: "L'Eicma è passione, ecco perché"

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

04:07
intervista coletta per sito SRV

Coletta: "Attacchiamo, ma non sbagliamo"

03:05
intervista ye SRV

Ye: "Titolo piloti? Tutto è possibile..."

02:49
intervista giovinazzi SRV

Giovinazzi: "C'è tensione, ma è bello così"

I più visti di Drive Up

Vi ricordate la Panda scudetto di Luciano Spalletti? Ecco dov'è finita

Ferrari F76: la supercar che esiste solo nel mondo digitale

La nuova Toyota Corolla è irriconoscibile

Toyota RAV4, ecco com'è la sesta generazione

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La Ferrari da 200 mila euro si schianta in curva contro un camion

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:07
Volvo rallenta sulla transizione elettrica: le ibride plug-in resteranno ancora a lungo
15:04
Sinner, Shelton e quei problemini fisici che lo rallentano a Parigi
15:00
San Antonio Spurs, la vittoria su Miami segna la miglior partenza della franchigia in Nba
14:59
Da Maranello a Modena: Mezza Maratona d'Italia Ferrari, la sottile linea rossa
14:57
Maledizione Pogba, altro infortunio! Niente esordio, ora il Monaco riflette