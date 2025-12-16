Logo SportMediaset

Calcio

Suzuki e Toro insieme per piantare 30 alberi in zona stadio a Torino

16 Dic 2025 - 13:27

Il Toro e Suzuki confermano il loro impegno a supporto della forestazione urbana e annunciano la piantumazione di altri 30 alberi. "Il 28 novembre 2025, grazie allo 0,5% del fatturato generato dalle vendite di tutte le divisioni Suzuki (Auto, Moto e Marine, inclusi ricambi e accessori), sono stati raccolti 14.504,89 euro, una cifra che sarà interamente destinata alla messa a dimora di nuovi alberi nella città di Torino - si legge in una nota a proposito del Green Friday, iniziativa promossa dalla casa automobilistica giapponese che è sponsor del club granata - e la piantumazione di 30 alberi è prevista entro il 31 marzo 2026, in via Filadelfia, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico Grande Torino, nell'area attigua allo Stadio Filadelfia e all'interno del parco Cavalieri di Vittorio Veneto". Hanno collaborato all'iniziativa anche il settore Verde della Città di Torino, l'assessorato Cura della Città, Verde pubblico, parchi e fiumi guidato dall'assessore Francesco Tresso e l'Assessorato all'Ambiente e Transizione Ecologica dell'assessora Chiara Foglietta.

