Fifa The Best 2025, i candidati in tutte le categorie maschili e femminili

Oggi, martedì 16 dicembre, l'attenzione del mondo del calcio si sposta a Doha, in Qatar, per la cerimonia dei FIFA The Best 2025, in programma a partire dalle ore 18:00 italiane visibile in streaming su sportmediaset.it.
I CANDIDATI IN LIZZA
I finalisti per i vari premi sono stati annunciati il 6 novembre. Tra i nomi di spicco per il Miglior Giocatore figurano stelle come Dembélé, Yamal, Mbappé e Salah.
Il calcio italiano è ben rappresentato:
COME FUNZIONA IL VOTO
Una giuria di esperti ha stilato le liste iniziali. I vincitori saranno poi selezionati attraverso un voto ponderato tra quattro categorie, ciascuna con un peso elettorale del 25%:
Le votazioni per determinare i finalisti si sono svolte tra il 6 e il 28 novembre.