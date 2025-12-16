Logo SportMediaset

Calcio
I CANDIDATI

Fifa The Best 2025, i candidati in tutte le categorie maschili e femminili

16 Dic 2025 - 13:15
Oggi, martedì 16 dicembre, l'attenzione del mondo del calcio si sposta a Doha, in Qatar, per la cerimonia dei FIFA The Best 2025, in programma a partire dalle ore 18:00 italiane visibile in streaming su sportmediaset.it.

I CANDIDATI IN LIZZA

I finalisti per i vari premi sono stati annunciati il 6 novembre. Tra i nomi di spicco per il Miglior Giocatore figurano stelle come Dembélé, Yamal, Mbappé e Salah.

Il calcio italiano è ben rappresentato:

  • Miglior Allenatore: c'è anche Enzo Maresca in corsa.
  • Miglior Portiere: tra i candidati troviamo Donnarumma, Sommer e Szczesny.
  • Squadre Ideali: numerosi calciatori e calciatrici italiani o militanti nel campionato italiano sono candidati per le top 11 maschile e femminile.

COME FUNZIONA IL VOTO

Una giuria di esperti ha stilato le liste iniziali. I vincitori saranno poi selezionati attraverso un voto ponderato tra quattro categorie, ciascuna con un peso elettorale del 25%:

  • Allenatori delle squadre nazionali (maschili e femminili).
  • Capitani delle squadre nazionali (maschili e femminili).
  • Giornalisti selezionati.
  • Tifosi registrati su FIFA.com.

Le votazioni per determinare i finalisti si sono svolte tra il 6 e il 28 novembre.

