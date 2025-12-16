Como-Senegal, scoppia la polemica per il ko di Diao

Ora che il pericolo si è concretizzato, sono riemersi anche gli attriti tra i due tecnici. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dei lariani ha dichiarato: "Io ho chiesto, se c’è un po’ di senso, di non chiamarlo perché in otto mesi ha fatto tre mezze partite, poi una intera a Napoli, è andato in nazionale, si è fatto male, è stato un mese fuori ed è ritornato adesso". Fabregas ha aggiunto: "Mi spiace per Diao perché oggi non doveva giocare ma mi sono detto 'domani va con la nazionale, starà cinque settimane fuori, gli paghiamo lo stipendio, è stato otto mesi indisponibile ed è un giocatore fortissimo per noi…almeno proviamo a rischiare'".