Un grande ritorno, ecco la Fiat Grande Panda

L’abitacolo è spazioso e pensato per ospitare - comode - cinque persone; per gli interni sono stati utilizzati inserti prodotti con materiale riciclato ricavato dalle componenti in alluminio e plastica dei cartoni per bevande. Il cassetto situato davanti al passeggero, invece, è rivestito con un tessuto innovativo e sostenibile derivato da fibre di bambù. I comandi sono essenziali e il grande quadro strumenti, senza soluzione di continuità che ospita cockpit digitale e sistema di infotainment ha la forma ovale della Pista del Lingotto. Due le motorizzazioni disponibili: una 100% elettrica con batteria da 44 kWh (da 113 CV), con un’autonomia combinata, nel ciclo misto WLTP, di 320 Km e una ibrida con motore turbo 1.200 a 3 cilindri da 100 CV e batteria agli ioni di litio da 48 Volt con cambio automatico (di serie) e DCT.