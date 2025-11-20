Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Test drive a Barcellona

Atto 2: il suv compatto BYD sposa la tecnologia DM-i. Ecco quanto costa

Dopo la versione elettrica, arriva il superibrido della Casa cinese con un’autonomia di 1.000 Km

di Ilaria Brugnotti
20 Nov 2025 - 08:59
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La collaudata tecnologia DM-i (dual motor), il superibrido secondo BYD, approda anche su ATTO 2, suv compatto già protagonista delle prove di Drive Up, nella versione 100% elettrica. Una vettura pensata per chi vuole il piacere di guida di un veicolo a zero emissioni, ma senza limiti di autonomia.

BYD Atto 2 DM-i: la prova del SUV compatto ibrido

1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si viaggia a lungo
Si può viaggiare in EV e, in questo caso, ATTO 2 DM-i si muove spinta solo dal motore elettrico, oppure in “HEV”: il motore termico ricarica la batteria e assiste quello elettrico. Quando, invece, serve più potenza, ad esempio, in accelerazione e nei sorpassi, la modalità “HEV” combina entrambi i motori. ATTO 2 Dm-i è pensato per viaggiare, per la maggior parte del tempo, a zero emissioni. Si tratta di una vettura plug-in, con un’autonomia in elettrico che arriva fino a 90 Km. Nelle condizioni ottimali, invece grazie alla sinergia dei due motori, è in grado di percorrere fino a 1000 Km.
Più versatile
La tecnologia Super Hybrid con DM rappresenta il passaggio ideale per chi vuole provare l’esperienza della guida elettrica senza preoccuparsi dell’autonomia. Con la BYD ATTO 2 DM-i questi vantaggi si trasferiscono nel segmento dei SUV compatti, creando un modello unico. La combinazione di capacità elettrica pura e autonomia reale la rende molto pratica e versatile. Rispetto alla versione 100% elettrica, la DM-i ha una griglia frontale più ampia, dettagli decorativi inediti sul paraurti e una disposizione differente dei loghi posteriori. Lunga 4 metri e 33 cm fa dello spazio a bordo, uno dei suoi punti di forza, anche grazie al passo generoso di 2 metri e 62 cm.
C'è anche l'elettrica
A proposito di ATTO 2 EV, arriva anche una versione “Comfort”, così chiamata perché ha un’autonomia più estesa, grazie a una batteria più capiente (da 64,8 kWh), capace di garantire fino a 430 Km, quasi 120 Km in più rispetto alla versione normale. ATTO 2 DM-i Boost, top di gamma, è disponibile al lancio al prezzo “promo” di 26.500 Euro senza alcun vincolo di rottamazione o permuta. La versione 100% elettrica Comfort è, invece, ordinabile a partire da 33.200 Euro.

byd
byd atto 2
byd atto 2 dmi
prova byd atto 2
byd atto 2 ibrida
byd atto 2 prezzo

Ultimi video

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

03:01
Ferrari, la pole del sabato

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

00:26
Antonio Fuoco intervista

La Ferrari vince la Fia GT World Cup - INTERVISTA A FUOCO

26:06
Puntata del 15 novembre #DriveUp

Puntata del 15 novembre #DriveUp

02:19
Gare da Film: La corsa più pazza d'America

Gare da Film: La corsa più pazza d'America

02:42
Ringo's Garage: Sons of Cobra

Ringo's Garage: Sons of Cobra

02:16
Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

03:30
Audi A6 Avant e-hybrid

Audi A6 Avant e-hybrid

03:46
Alpine A290

Alpine A290

02:42
I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

04:06
Maserati MCPura

Maserati MCPura

03:09
Pirelli TheCal2026 Unveiling

Pirelli, svelato il Calendario 2026

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

I più visti di Drive Up

Vi ricordate la Peugeot 907 con motore V12?

Lancia torna nei Rally: la Ypsilon Rally2 HF Integrale è nata per vincere

A Tokyo c'è un'officina segreta di supercar

La Bentley Mulsanne di Re Carlo va all'asta. Ecco quanto vale

E se Bentley avesse ragione?

Max Verstappen è il sogno di Audi in Formula 1

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:50
Buonfiglio: "Nuovo piano operativo sarà condiviso con Governo e Sport e Salute"
09:49
Buonfiglio: "Per vincere serve più dell'entusiasmo di Gattuso"
09:43
Leclerc: "Le parole di Elkann? Ho parlato con lui, vuole il massimo"
09:37
Niente derby per Dumfries, c'è Carlos Augusto a destra. Zielinski dal 1'
09:21
Verstappen: "Orgoglioso della rimonta, ora servirebbe tanta fortuna"