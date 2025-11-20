Atto 2: il suv compatto BYD sposa la tecnologia DM-i. Ecco quanto costa

Si viaggia a lungo

Si può viaggiare in EV e, in questo caso, ATTO 2 DM-i si muove spinta solo dal motore elettrico, oppure in “HEV”: il motore termico ricarica la batteria e assiste quello elettrico. Quando, invece, serve più potenza, ad esempio, in accelerazione e nei sorpassi, la modalità “HEV” combina entrambi i motori. ATTO 2 Dm-i è pensato per viaggiare, per la maggior parte del tempo, a zero emissioni. Si tratta di una vettura plug-in, con un’autonomia in elettrico che arriva fino a 90 Km. Nelle condizioni ottimali, invece grazie alla sinergia dei due motori, è in grado di percorrere fino a 1000 Km.

Più versatile

La tecnologia Super Hybrid con DM rappresenta il passaggio ideale per chi vuole provare l’esperienza della guida elettrica senza preoccuparsi dell’autonomia. Con la BYD ATTO 2 DM-i questi vantaggi si trasferiscono nel segmento dei SUV compatti, creando un modello unico. La combinazione di capacità elettrica pura e autonomia reale la rende molto pratica e versatile. Rispetto alla versione 100% elettrica, la DM-i ha una griglia frontale più ampia, dettagli decorativi inediti sul paraurti e una disposizione differente dei loghi posteriori. Lunga 4 metri e 33 cm fa dello spazio a bordo, uno dei suoi punti di forza, anche grazie al passo generoso di 2 metri e 62 cm.

C'è anche l'elettrica

A proposito di ATTO 2 EV, arriva anche una versione “Comfort”, così chiamata perché ha un’autonomia più estesa, grazie a una batteria più capiente (da 64,8 kWh), capace di garantire fino a 430 Km, quasi 120 Km in più rispetto alla versione normale. ATTO 2 DM-i Boost, top di gamma, è disponibile al lancio al prezzo “promo” di 26.500 Euro senza alcun vincolo di rottamazione o permuta. La versione 100% elettrica Comfort è, invece, ordinabile a partire da 33.200 Euro.