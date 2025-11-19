La Bentley Mulsanne di Re Carlo va all'asta. Ecco quanto vale

Un'occasione

Il fatto che abbia scarrozzato in giro un membro della Royal Family non ne fa automaticamente incrementare il valore. Anzi, le previsioni d'asta parlano di una aggiudicazione prevista compresa tra i 91 mila e i 114 mila euro. Un terzo rispetto al listino originario, di gran lunga superiore ai 300 mila euro. La Mulsanne ha percorso soltanto 56 mila chilometri dal 2013 e sullo stato di uso e manutenzione garantisce Buckingham Palace.

Molto potente

Sebbene fosse un'auto di rappresentanza, la Mulsanne era equipaggiata con un motore piuttosto performante. Si tratta del 6.75 litri V8 da 505 CV e 1.020 Nm di coppia massima. Gli Inglesi lo chiamano "Six and Three-Quarter" ed è l'evoluzione di un progetto tecnico che ha radici addirittura negli anni '50. Ottime anche le prestazioni pure con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e una velocità massima di 296 km/h. Difficile pensare che Re Carlo III ne abbia approfittato, anche perché, alla guida, non deve essercisi messo molto spesso.