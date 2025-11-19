Logo SportMediaset

La Bentley Mulsanne di Re Carlo va all'asta. Ecco quanto vale

La berlina di lusso che ha accompagnato l'allora erede al trono andrà all'asta e il prezzo atteso non è sicuramente all'altezza di un'auto...Reale

di Redazione Drive Up
19 Nov 2025 - 09:13
La Famiglia Reale Inglese si è sempre affidata ad automobili inglesi per gli impegni della vita quotidiana. D'altronde la reputazione dei marchi british è decisamente all'altezza del compito e capita sovente che alcune delle vetture dismesse dalla Corona siano poi messe all'asta. L'ultimo caso riguarda una Bentley Mulsanne del 2013, utilizzata dall'attuale Re d'Inghilterra Carlo III, ai tempi ancora erede al Trono designato. 

La Bentley Mulsanne di Re Carlo III va all'asta

Un'occasione
Il fatto che abbia scarrozzato in giro un membro della Royal Family non ne fa automaticamente incrementare il valore. Anzi, le previsioni d'asta parlano di una aggiudicazione prevista compresa tra i 91 mila e i 114 mila euro. Un terzo rispetto al listino originario, di gran lunga superiore ai 300 mila euro. La Mulsanne ha percorso soltanto 56 mila chilometri dal 2013 e sullo stato di uso e manutenzione garantisce Buckingham Palace.
Molto potente
Sebbene fosse un'auto di rappresentanza, la Mulsanne era equipaggiata con un motore piuttosto performante. Si tratta del 6.75 litri V8 da 505 CV e 1.020 Nm di coppia massima. Gli Inglesi lo chiamano "Six and Three-Quarter" ed è l'evoluzione di un progetto tecnico che ha radici addirittura negli anni '50. Ottime anche le prestazioni pure con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e una velocità massima di 296 km/h. Difficile pensare che Re Carlo III ne abbia approfittato, anche perché, alla guida, non deve essercisi messo molto spesso.

