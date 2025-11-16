E se Bentley avesse ragione?

Togliere per aggiungere

La Continental GT Supersports celebra i 100 anni dalla prima Bentley con questo nome. Si tratta di un'automobile estrema perché partendo da una Gran Turismo ibrida plug-in, restituisce (ma per soli 500 collezionisti) una vettura priva del motore elettrico e con la sola trazione posteriore. Sono meno anche i cavalli che da 782 passano a 666 e sono meno anche i posti a sedere: da quattro a due. Non sono i numeri a dover impressionare perché il progetto è pensato per chi ha realmente interessare nell'esperienza di guida.

V8 protagonista.

Il motore e la meccanica tornano protagonisti. L'8 cilindri a V perde il surplus fulmineo, perde di complessità ma non in prestazioni. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,7 secondi e la velocità massima è di 310 km/h. La trasformazione rispetto alla Continental GT Speed è netta e quasi radicale e questa è una buona notizia per tutti gli appassionati di automobili che, senza nulla togliere agli "investitori", avranno qualcosa per cui valga la pena sedersi a bordo e mettersi alla guida.