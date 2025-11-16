E se Bentley avesse ragione?

Bentley scuote il mercato delle sportive con la Continental GT Supersports
La Continental GT Supersports è un'edizione speciale che toglie al posto di aggiungere: niente ibrido, meno potenza, meno peso e trazione solo posteriore. La Casa inglese potrebbe aver inaugurato una nuova idea di esclusivitàdi Redazione Drive Up
Bentley scuote il mercato delle automobili supersportive. La sua Continental GT Supersports inverte la rotta e, dopo anni di edizioni speciali a suon di cavalli e prestazioni record, toglie invece di aggiungere. Con tutta franchezza, era ora. Lo schema si ripeteva uguale: numero limitato di esemplari con più potenza, più velocità, più aerodinamica, più tutto. Una formula pensata per l'investitore che inizia a frustrare l'appassionato. Le cose, forse, stanno per cambiare.
Togliere per aggiungere
La Continental GT Supersports celebra i 100 anni dalla prima Bentley con questo nome. Si tratta di un'automobile estrema perché partendo da una Gran Turismo ibrida plug-in, restituisce (ma per soli 500 collezionisti) una vettura priva del motore elettrico e con la sola trazione posteriore. Sono meno anche i cavalli che da 782 passano a 666 e sono meno anche i posti a sedere: da quattro a due. Non sono i numeri a dover impressionare perché il progetto è pensato per chi ha realmente interessare nell'esperienza di guida.
V8 protagonista.
Il motore e la meccanica tornano protagonisti. L'8 cilindri a V perde il surplus fulmineo, perde di complessità ma non in prestazioni. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,7 secondi e la velocità massima è di 310 km/h. La trasformazione rispetto alla Continental GT Speed è netta e quasi radicale e questa è una buona notizia per tutti gli appassionati di automobili che, senza nulla togliere agli "investitori", avranno qualcosa per cui valga la pena sedersi a bordo e mettersi alla guida.