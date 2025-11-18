Vi ricordate la Peugeot 907 con motore V12?

Oltre ogni limite

Una Peugeot di questo tipo non era mai stata pensata prima né mai più lo sarà. Il progetto può essere considerato come una dimostrazione della competenza tecnica a disposizione del marchio in un periodo in cui stava per annunciare il ritiro dal mondiale Rally. Il V12 non è stato progettato da zero ma è il risultato dell'unione (letteralmente) di due 3.0 litri V6 che al tempo equipaggiava 406 e 607. Trazione solo posteriore e cambio automatico a 6 rapporti. Una vettura sportiva di primo livello alla cui epica si aggiunge il fatto che Peugeot è un costruttore generalista non abituato a sviluppare supercar.

Non vide mai la luce

Troppo ambiziosa per essere prodotta, la 907 è rimasto un indimenticato esercizio di tecnica motorista e di stile. La linea è molto grintoso con il lungo cofano disegnato per ospitare i 12 cilindri e un posteriore arrotondato e morbido. Le proporzioni sono equilibrate e la vista ne è appagata. Persino gli interni erano stati pensati come su di una vettura di lusso con pelle e Alcantara tra i rivestimenti per l'abitacolo. C'era persino un touchscreen con navigatore satellitare. Poteva raggiungere i 357 km/h ed è la perfetta sintesi di un periodo di grande vivacità per l'automobile europea. Dopo la presentazione è stata ipotizzata una produzione in sole 50 unità. Purtroppo, la 907 non circolò mai per strada.