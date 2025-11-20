L'agente Gardi: "Quando proposi Osimhen al Galatasaray pensavano scherzassi"

Gardi ha raccontato i retroscena del trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli, un'operazione che inizialmente era stata accolta con scetticismo dal club turco: "Alla chiusura del mercato estivo dello scorso anno, quando ho contattato il club e il mister Okan Buruk per proporre Victor Osimhen, inizialmente hanno pensato che stessi scherzando," ha dichiarato Gardi. "Nessuno riusciva a credere che un centravanti di quel livello, a soli 26 anni e nel pieno della carriera, potesse davvero arrivare al Galatasaray. Qualcuno ha parlato di fortuna, di chance dell’ultimo secondo. Non è così".