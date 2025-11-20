Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

L'agente Gardi: "Quando proposi Osimhen al Galatasaray pensavano scherzassi"

20 Nov 2025 - 10:11

George Gardi, procuratore che è entrato da intermediario nella trattativa Napoli-Galatasaray per Osimhen, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport Germania, svelando i dettagli più scottanti dell'operazione di mercato.

La clamorosa operazione Osimhen: dettagli e ostacoli

 Gardi ha raccontato i retroscena del trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli, un'operazione che inizialmente era stata accolta con scetticismo dal club turco: "Alla chiusura del mercato estivo dello scorso anno, quando ho contattato il club e il mister Okan Buruk per proporre Victor Osimhen, inizialmente hanno pensato che stessi scherzando," ha dichiarato Gardi. "Nessuno riusciva a credere che un centravanti di quel livello, a soli 26 anni e nel pieno della carriera, potesse davvero arrivare al Galatasaray. Qualcuno ha parlato di fortuna, di chance dell’ultimo secondo. Non è così".

"Come era successo con Icardi, con Davinson Sánchez o con Nicolò Zaniolo, questi colpi arrivano perché li seguo tutto l’anno, giorno dopo giorno, dettaglio dopo dettaglio," ha spiegato. "Sono riuscito a far abbassare la clausola rescissoria da 100 a 75 milioni convincendo Victor a prolungare di un anno il contratto col Napoli; solo così si è aperta la strada al prestito".

"È stato un puzzle complicatissimo: problemi, firme che non arrivavano, la lista UEFA che chiudeva il giorno successivo… Ricordo ancora le oltre due ore passate all’aeroporto a trattare al telefono," ha continuato Gardi. "C’erano migliaia di tifosi ad aspettarci fuori, e io pensavo: ‘Se adesso qualcosa va storto…’.” Ha concluso sottolineando che, nonostante l'ansia che tutto potesse saltare, la determinazione del giocatore è stata decisiva.

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:11
Muller annuncia: "Resto in MLS anche il prossimo anno"
12:13
Galatasaray, l'agente Gardi su Lookman: "Se continuerò a lavorare col club..."
11:00
L'agente Gardi: "Osimhen al Galatasaray a lungo, è un leader"
10:11
L'agente Gardi: "Quando proposi Osimhen al Galatasaray pensavano scherzassi"
23:28
Malaga: Francisco Funes nuovo allenatore