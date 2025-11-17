A Tokyo c'è un'officina segreta di supercar

Una lunga storia

Questa storia ha inizio nel 1953 da Shinichi Naito che apre nella Capitale un'officina meccanica dopo aver appreso il mestiere durante la Seconda guerra mondiale, quando riparava aeroplani per l'esercito Imperiale. Competenze tecniche che Naito ha sfruttato a suo vantaggio, specializzandosi nella manutenzione di automobili europee d'importazione utilizzate soprattutto dai soldati americani di presidio in Giappone. La Naito Engineering si concentra in particolare su Porsche, MG e Mercedes-Benz per poi ampliare l'attività con l'arrivo della seconda generazione.

Affari di famiglia

Sono infatti il figlio e il nipote (So e Kei) a occuparsi ancora oggi dell'officina, portandola a essere riconosciuta come una delle più affidabili officina di supercar non soltanto del Giappone. Il miracolo economico degli anni '80 ha fatto il resto: la crescente domanda e interesse per le automobili sportive europee ha trainato la crescità e ha permesso l'affermazione sul mercato. Tant'è che loro stessi hanno iniziato un'attività parallela d'importazione, restauro e rivendita da Europa e Stati Uniti.

Oggi come allora

Le foto mostrano l'officina com'è oggi: ferma nel tempo. Nessuna insegna e nessuna pubblicità. Le saracinesche sono anonime e lo spazio è così poco che uno dei ponti per sollevare le vetture è all'esterno. L'immobile è lo stesso da 50 anni e lo si nota tanto sulla facciata quanto all'interno. Però la Naito Engineering c'è ancora e la terza generazione forse inizia a interrogarsi su quanto potrà continuare a mantenere viva l'eredità della famiglia. Costruita attorno alla passione e all'amore per le automobili che restano uno degli interessi più diffusi in tutto il Giappone.