juventus
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, il rinnovo di Yildiz è in stallo: fondamentali le ambizioni del club

La situazione non desta preoccupazione in casa bianconera, ma alcuni club di Premier League hanno già messo l'attaccante nel mirino

di Martino Cozzi
20 Nov 2025 - 10:29

Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è in stallo. Nonostante la trattativa avviate nelle scorse settimane, per il momento i colloqui tra le parti sono sospesi: non c'è fretta o preoccupazione, ma la semplice volontà di garantire all'attaccante turco tutte le garanzie necessarie per renderlo sempre più centrale nel progetto. A partire dal nuovo stipendio, che salirà in maniera importante andando a pareggiare i senatori della squadra. Una dimostrazione di quanto la Juve tenga a Yildiz, considerato il futuro dei bianconeri e già uno dei simboli della squadra (è il terzo capitano dopo Locatelli e Bremer). 

La questione economica, però, non sembra essere quella che preoccupa di più. L'offerta dei bianconeri si aggira attorno ai 5 milioni di euro, cifra che renderebbe Kenan uno dei calciatori più pagati in rosa. Anche la questione temporale non sembra essere un problema, con il turco che andrebbe ad allungare il proprio contratto dal 2029 al 2030. Il fulcro della questione, però, è rappresentato dalle ambizioni future del club bianconero, che troppo spesso negli ultimi anni non ha soddisfatto le aspettative. A partire dalla mancata stabilità societaria, che negli ultimi anni ha visto più volte la situazione ribaltata, con annessi cambi di allenatori, scelta inusuale per il club. Il tutto permetterebbe a Yildiz di proseguire la sua avventura in maniera più serena, concentrandosi solo ed esclusivamente sul campo. 

Anche tra i dirigenti bianconeri, la situazione non sembra destare grandi problemi. Interpellato sulla questione, il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini ha risposto così: "Con calma, con calma. La volontà c'è da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto". Nel frattempo, però, i primi club dall'estero cominciano a muoversi in maniera concreta. Il più interessato sembra essere l'Arsenal, ma anche Chelsea e Liverpool hanno messo nel mirino l'attaccante bianconero. In caso di mancato rinnovo, ecco che potrebbe scatenarsi un'asta a livello internazionale per cercare di strapparlo alla Juventus. Che ovviamente in cuor suo spera di chiudere la pratica rinnovo il prima possibile. 

