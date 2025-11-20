Juventus, il rinnovo di Yildiz è in stallo: fondamentali le ambizioni del club

Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è in stallo. Nonostante la trattativa avviate nelle scorse settimane, per il momento i colloqui tra le parti sono sospesi: non c'è fretta o preoccupazione, ma la semplice volontà di garantire all'attaccante turco tutte le garanzie necessarie per renderlo sempre più centrale nel progetto. A partire dal nuovo stipendio, che salirà in maniera importante andando a pareggiare i senatori della squadra. Una dimostrazione di quanto la Juve tenga a Yildiz, considerato il futuro dei bianconeri e già uno dei simboli della squadra (è il terzo capitano dopo Locatelli e Bremer).