UN ALTRO NO

E io pago! Thiago Motta rifiuta anche lo Spartak Mosca, brutte notizie per le casse della Juve

L'italo-brasiliano ha un contratto fino a giugno 2027 con i bianconeri

di Redazione
20 Nov 2025 - 10:09
La Juve non si libera di Thiago Motta. Almeno non ancora. Il tecnico italo-brasiliano, esonerato nel marzo scorso, è ancora a libro paga del club bianconero, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027: costa alla Juve circa 5,5 milioni di euro lordi a stagione, cui sono da aggiungere quelli per i suoi collaboratori per un totale di circa 13,5 milioni lordi. Motta è intenzionato a restare fermo fino a fine stagione: da qui - come riferisce Tuttosport - l'ultimo 'no' fatto pervenire in settimana allo Spartak Mosca, alla ricerca di un allenatore dopo le dimissioni di Dejan Stankovic. Il suo nome è stato recentemente accostato all'Atalanta per il dopo Juric (ora cercato dallo stesso Spartak) e ancora prima a Bayer Leverkusen, Monaco e Real Sociedad. Intanto per Motta è arrivata la sponsorizzazione di... Leonardo: "Luis Enrique è perfetto, ha saputo trasmettere la sua mentalità a una squadra giovane. (…) Ma per me Motta al Psg sarebbe geniale: conosce il club, ha un'estetica, vuole fare bel gioco, adora Parigi. È un mio rammarico non vederlo in panchina”, ha detto l'ex dirigente dei parigini a Rmc Sport.

