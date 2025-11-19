Atalanta, ecco Palladino: "Mi hanno cercato in molti, ma aspettavo la Dea. Voglio l'Europa"

Palladino è pronto a rimettersi in gioco dopo le esperienze positive con Monza e Fiorentina: "In questi mesi di stop ho studiato tanto anche per crescere. Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta. Mi ci è voluto poco per dire sì anche perché gli obiettivi sono gli stessi". Del resto Palladino era stato accostato alla Dea fin dai primi momenti dopo l'addio a Gasperini, il suo mentore: "Dobbiamo battagliare in tutte le competizioni, ogni giorno è un test per tutti. Il nostro obiettivo è tornare in Europa, la rosa è forte e credo che questa squadra debba fare di più. Nei primi giorni abbiamo messo i primi concetti e principi, ma c'è stata molto partecipazione".