Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Record

Questa BMW elettrica ha percorso 1.000 km con una sola carica

L'autonomia della nuova iX3 è stata messa alla prova con un viaggio partito dall'Ungheria e conclusosi a Monaco di Baviera senza mai fermarsi a ricaricare

di Redazione Drive Up
20 Nov 2025 - 10:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se si tratta di automobili elettriche, si finisce inevitabilmente a parlare di autonomia. D'altronde il tema attorno a cui si gioca l'intera comunicazione è proprio quello: fare più strada possibile con meno ricariche. Perché - al momento - in termini di velocità e praticità di rifornimento, il motore a combustione resta imbattibile. BMW ha provato allora a dare ulteriore sostegno alla qualità delle sue ultime vetture elettriche con una prova di guida molto intensa.
1.000 km senza ricaricare...
Per suscitare interesse, non c'è niente di meglio che iniziare a guidare e fermarsi soltanto quando le batterie sono scariche. Meglio ancora se si sceglie un itinerario particolarmente impegnativo e si riesce a completarlo senza intoppi. Magari, a sorpresa, con una manciata di chilometri residui di autonomia. Detto fatto: la Casa bavarese è partita con una nuovissima iX3 da Debrecen in Ungheria (dove l'auto è costruita ndr.) con l'obiettivo di raggiungere Monaco di Baviera senza mai fermarsi a ricaricare. Poco più di 1.000 chilometri attraversando tre Paesi.
...con qualche trucchetto
Sono però gli stessi tecnici di BMW ad ammettere che l'autonomia record è stata possibile osservando alcuni accorgimenti. Innanzitutto, tutti i chilometri sono stati percorsi lontani dalle autostrade, il che rappresenta già di per sé un notevole vantaggio. Giunti a Vienna - con ancora il 53% di carica residua - l'equipaggio ha disattivato l'aria condizionata e la radio per risparmiare ulteriore energia. Prestando dunque parecchia attenzione allo stile e alle condizioni di guida, sono arrivati a Münich con ancora 20 km di autonomia residui dopo un viaggio di circa 1.008 km.
Nuova generazione
Se, dunque, queste attenzioni hanno contribuito allo scopo, la nuova BMW iX3 ha messo in mostra la bontà del suo progetto tecnico. La piattaforma Gen6 è il risultato di anni di esperienza, sperimentazione e ricerca per le elettriche; la batteria da 108 kWh permette di immagazzinare molta elettricità e la gestione dell'energia è stata ottimizzata (autonomia omologata di 800 km). Inoltre, c'è il supporto alla ricarica DC fino a 400 kW. Sicuramente una tecnologia interessante che ha dimostrato il suo potenziale con questa prova. Ma per raggiungere la semplicità d'uso del motore a combustione, di strada da fare ce n'è ancora parecchia.

bmw
bmw elettrica
bmw ix
bmw ix neue klasse
ix3
bmw ix3
bmw ix3 elettrica
nuova bmw ix3
bmw ix3 autonomia

Ultimi video

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

03:01
Ferrari, la pole del sabato

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

00:26
Antonio Fuoco intervista

La Ferrari vince la Fia GT World Cup - INTERVISTA A FUOCO

26:06
Puntata del 15 novembre #DriveUp

Puntata del 15 novembre #DriveUp

02:19
Gare da Film: La corsa più pazza d'America

Gare da Film: La corsa più pazza d'America

02:42
Ringo's Garage: Sons of Cobra

Ringo's Garage: Sons of Cobra

02:16
Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

03:30
Audi A6 Avant e-hybrid

Audi A6 Avant e-hybrid

03:46
Alpine A290

Alpine A290

02:42
I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

04:06
Maserati MCPura

Maserati MCPura

03:09
Pirelli TheCal2026 Unveiling

Pirelli, svelato il Calendario 2026

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

I più visti di Drive Up

Vi ricordate la Peugeot 907 con motore V12?

Lancia torna nei Rally: la Ypsilon Rally2 HF Integrale è nata per vincere

La Bentley Mulsanne di Re Carlo va all'asta. Ecco quanto vale

A Tokyo c'è un'officina segreta di supercar

Max Verstappen è il sogno di Audi in Formula 1

E se Bentley avesse ragione?

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:46
I gol di Isak e Gyokeres, l'esperienza di Lucescu, Bradley ed Elmas: cosa è peggio per gli azzurri?
13:45
Scaroni: "Nuovo stadio? Quando la gente lo vedrà, non penserà al vecchio San Siro"
Il bivio della Juventus
13:38
Il bivio della Juventus
Atalanta, ecco Palladino
13:37
Atalanta, ecco Palladino
13:35
Humana Football Corner: il nuovo tempio degli appassionati di calcio a Milano