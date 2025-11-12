BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

Prosegue la collaborazione tra BYD e l'Inter. Anzi, entra nel vivo, verrebbe da dire, vista la consegna di alcuni esemplari Sealion 7 a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique. L'occasione è stata ghiotta per presentare la versione Inter Edition, una serie speciale in edizione limitata nata dalla partnership.

Personalizzazioni esclusive

La Inter Edition si distingue per un design che combina carrozzeria Black Metallizzato e interni Full Black, impreziositi da dettagli blu Inter. Il logo ufficiale del club compare sulla base di ricarica wireless, mentre i poggiatesta anteriori e posteriori sfoggiano un ricamo tridimensionale in filato tecnico grigio chiaro. Le cuciture blu percorrono plancia, volante, tunnel centrale e sedili, riprendendo i colori iconici della squadra.

Solo 250 esemplari

Sotto la livrea personalizzata resta la stessa tecnologia elettrica ad alte prestazioni con autonomia estesa e ricarica rapida La Sealion 7 Inter Edition sarà disponibile in due configurazioni — Comfort RWD ed Excellence AWD — con 250 esemplari numerati e un’offerta riservata ai Soci Inter Club, a conferma di un legame che unisce il tifo alla mobilità del futuro.