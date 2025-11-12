Logo SportMediaset

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

In quanto Global Automotive Partner dei nerazzurri, il costruttore cinese ha dato in uso ai giocatori una versione speciale del suo SUV coupé elettrico di nuova generazione

di Redazione Drive Up
12 Nov 2025 - 14:58
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Prosegue la collaborazione tra BYD e l'Inter. Anzi, entra nel vivo, verrebbe da dire, vista la consegna di alcuni esemplari Sealion 7 a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique. L'occasione è stata ghiotta per presentare la versione Inter Edition, una serie speciale in edizione limitata nata dalla partnership.
Personalizzazioni esclusive
La Inter Edition si distingue per un design che combina carrozzeria Black Metallizzato e interni Full Black, impreziositi da dettagli blu Inter. Il logo ufficiale del club compare sulla base di ricarica wireless, mentre i poggiatesta anteriori e posteriori sfoggiano un ricamo tridimensionale in filato tecnico grigio chiaro. Le cuciture blu percorrono plancia, volante, tunnel centrale e sedili, riprendendo i colori iconici della squadra.
Solo 250 esemplari
Sotto la livrea personalizzata resta la stessa tecnologia elettrica ad alte prestazioni con autonomia estesa e ricarica rapida  La Sealion 7 Inter Edition sarà disponibile in due configurazioni — Comfort RWD ed Excellence AWD — con 250 esemplari numerati e un’offerta riservata ai Soci Inter Club, a conferma di un legame che unisce il tifo alla mobilità del futuro.

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

My Dacia Road a Matera

La storia di Audi nel motorsport

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

Video elkann

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Gare da Film: Fast and Furious

Audi Q3 e-hybrid

Audi Q3 e-hybrid

I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Ringo's Garage: EICMA, la mostra Desert Queens delle Dakar

Geely EX5

Geely EX5

EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

