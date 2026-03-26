Personaggi

Anche 007 passa alla Cina: Daniel Craig nuovo volto BYD

L'attore britannico è il nuovo Ambassador del marchio di lusso Denza

di Redazione Drive Up
26 Mar 2026 - 09:38
© Ufficio Stampa

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Chissà come la prenderanno dalle parti di Buckingham Palace. Di certo non dormiranno sonni tranquilli sapendo che il loro agente segreto migliore e più famoso del mondo ha scelto di diventare il nuovo volto del marchio cinese Denza. Derivazione lussuosa delle ambizioni BYD di conquistare il mercato europeo con le sue automobili. E poco importa se Daniel Craig ha dato le "dimissioni": finché non ne sarà nominato un altro, continua a essere lui l'ultimo 007.
Grandi ambizioni
L'attore britannico è stato scelto come ambassador per il lancio del nuovo marchio in Europa. Denza - secondo la definizione che ne dà BYD - è il primo marchio premium al mondo dedicato interamente ai veicoli a nuova energia. Stiamo parlando, quindi, di automobili ibride ed elettriche di nuova generazione, capaci d'intercettare una domanda in continua crescita in tutto il mondo. Stella Li, Vice President BYD ha dichiarato: "Daniel Craig incarna una sintesi distintiva di forza, eleganza e autenticità — valori che riflettono pienamente l’identità di Denza".
Premium elettrico
Il debutto avverrà l'8 aprile a Parigi e sarà la Denza 9GT - ammiraglia del marchio - a lanciare in Europa questa nuova realtà. Una shooting brake disponibile sia con motorizzazione soltanto elettrica (con potenze fino a 966 CV) sia ibrida plug-in (870 CV) in grado di assicurare ricariche ultrarapide grazie alla nuova generazione di batterie BYD. La proposta sembra molto valida, la volontà di far bene non manca e in fatto di competenze tecniche i cinesi hanno già dimostrato di non essere secondi a nessuno. 007 non avrà molto lavoro sporco da fare.

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