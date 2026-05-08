1 di 4
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Record

La Volkswagen da 100 km con un litro di gasolio

I primi anni '10 di inizio millennio hanno visto il trionfo tecnico e commerciale del motore a gasolio. In Europa - sotto il fortissimo impulso tedesco - era il carburante preferito: scelto da milioni di automobilisti, applicato sulla maggior parte dei veicoli. Utilitarie incluse (come la Lupo e la Fiat Panda). Insomma, ciò che oggi è ibrido o elettrico, prima andava a diesel. Il futuro della mobilità, sembrava questo. Volkswagen decise di investire ingenti risorse per realizzare un modello il più efficiente possibile. Il centro di ricerca e sviluppo ipotizzò che l'ibrido fosse la soluzione ideale per lo scopo. Il motore principale fu un 800 cc bicilindrico da 48 CV abbinato a un'unità elettrica da 27 CV, collegata a una batteria da 5,5 kWh (50 km di autonomia a zero emissioni). La XL1 consumava 0,9l/100 km ed emetteva 21g/km di CO2. Un risultato straordinario. Ne furono prodotti soltanto 250 esemplari, ognuno venduto a un prezzo di 111 mila euro

08 Mag 2026 - 14:48
4 foto
volkswagen
gasolio

Ultimi video

01:14
Evans elettrico a Berlino

Evans elettrico a Berlino

01:27
Alpine alla Milano Design Week

Alpine alla Milano Design Week

02:53
Geely mostra nuovi mezzi e tante tecnologie

Geely mostra nuovi mezzi e tante tecnologie

01:33
Alpine alla Milano Design Week

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde

02:11
Cupra Born si rinnova, la nostra prova tra le strade di Madrid

Cupra Born si rinnova, la nostra prova tra le strade di Madrid

02:23
Mazda CX-60, stile pulito e cura artigianale dei dettagli

Mazda CX-60, stile pulito e cura artigianale dei dettagli

15:17
La puntata del 7 maggio #DriveUp

La puntata del 7 maggio #DriveUp

01:15
WRC Rally di Portogallo

WRC Rally di Portogallo

01:30
Skoda alla Milano Design Week

Skoda alla Milano Design Week

02:48
BYD apre le porte del suo mondo

BYD apre le porte del suo mondo

01:27
EICMA Riding Fest 2026

EICMA Riding Fest 2026

01:16
WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps

WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps

01:31
Volvo alla Milano Design Week

Volvo alla Milano Design Week

01:34
Geely alla Milano Design Week

Geely alla Milano Design Week

01:29
SRV RULLO F1, SUPER KIMI (MUSICATO) 4/5

Kimi Antonelli unico: scopri perché un pilota così non si è mai visto

01:14
Evans elettrico a Berlino

Evans elettrico a Berlino

I più visti di Drive Up

Jeremy Clarkson e la sua nuova supercar da 1 milione

Il leggendario fuoristrada di Gilles Villeneuve

Kendall Jenner si è comprata una Ferrari Testarossa

Una supercar da 20 milioni rubata a Montecarlo

Trasforma una Toyota in una Ferrari, denunciato un uomo a Catanzaro

Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S