Strategie

BYD potrebbe acquistare un marchio europeo

Non è più solo una questione di fabbrica e di automobili importate dalla Cina

di Redazione Drive Up
13 Mar 2026 - 12:37
© Getty Images

© Getty Images

Un annuncio dopo l'altro per continuare a comunicare una strategia di espansione che non si pone troppi limiti. BYD è il gruppo che meglio di altri interpreta la volontà cinese di imporsi sul mercato globale dell'automobile. La tendenza a preferire i veicoli elettrici ed elettrificati, ha dato grande slancio a questo conglomerato industriale, capace di produrre dalle batterie ai motori in grandi volumi, assegnandosi un vantaggio competitivo difficilmente colmabile.
Dichiarazioni forti 
Non è soltanto una questione di prodotto e di tecnologia: i modelli servono e sono di primaria importanza, ma anche la reputazione ha un suo peso. BYD - seppur con le competenze guadagnate in poco tempo - non ha di certo una riconoscibilità paragonabile ai marchi europei. Una distanza - questa - che non si può recuperare, a meno che non si decida di acquisirne la proprietà. Circostanza non così improbabile. In un'intervista rilasciata a Bloomberg, Stella Li ha dichiarato che BYD è "aperta a ogni opportunità e valuterà quali garantiscano i maggiori vantaggi". 
Sotto a chi tocca
Il riferimento (neanche così velato) è a quale marchio automobilistico storico il gruppo cinese potrebbe rivolgere il suo interesse. Li non ha menzionato nessun obiettivo in particolare e ha specificato che nessuna operazione straordinario è - al momento - in programma. Non sarebbe così improbabile che BYD decida di investire in un marchio tradizionale: i gruppi cinesi lo fanno da decenni in Europa, basta guardare l'esempio di Geely che si ritrova nell'azionariato di Volvo e Mercedes. L'ambizione non manca, i soldi neppure e - commentando l'indiscrezione di un prossimo sbarco in Formula 1 - la manager ha ammesso che c'è una valutazione.

Ti potrebbe interessare

videovideo
byd
europa
auto cinesi
cina
auto elettriche

Ultimi video

02:12
Alpine A290 GTS

Alpine A290 GTS

00:17
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

02:26
DR 5 Full Hybrid

DR 5 Full Hybrid

02:29
Renault Clio e Captur cambiano faccia

Renault Clio e Captur cambiano faccia

02:23
Nuova Ferrari Amalfi Spider

Nuova Ferrari Amalfi Spider

01:59
Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

15:09
La puntata del 12 marzo #DriveUp

La puntata del 12 marzo #DriveUp

02:02
L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

02:16
Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

01:24
Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

02:18
Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

02:28
I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

02:01
Autotorino, un anno ricco di traguardi

Autotorino, un anno ricco di traguardi

02:25
PILLS SRV FERRARI AMALFI SPIDER

Ferrari Amalfi, arriva la Spider

01:58
Nuova Mazda CX-5

Nuova Mazda CX-5

02:12
Alpine A290 GTS

Alpine A290 GTS

I più visti di Drive Up

La Ferrari di Tonali e il parcheggiatore...maldestro

Phil Charles - Mi hanno chiamato i miei ex colleghi di F1

Phil Charles - Mi hanno chiamato i miei ex colleghi di F1

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prima station wagon di Dacia è realtà

Phil Charles - Mercedes F1 ha integrato la divisione di Formula E

Phil Charles - Mercedes F1 ha integrato la divisione di Formula E

La Cina delle auto elettriche...fa la coda al distributore

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:55
Snowboardcross, Lisa Francesia Boirai è campionessa mondiale juniores
14:53
Stadio Roma, Gualtieri: "Giornata storica non solo per tifosi ma per i romani"
Francisco Conceiçao
14:45
Conceiçao: "Champions? Juve più forte di Roma e Como". Poi il messaggio a Bernardo Silva
14:29
Prima il ritorno (ma non con l'Udinese), poi il rinnovo: il piano di Vlahovic per riprendersi la Juve
Edizione ore 13.00 del 13 marzo
14:28
Edizione ore 13.00 del 13 marzo