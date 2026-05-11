Tennis, l'Italia perde un pezzo agli Internazionali: Bellucci fuori al terzo turno, vince Landaluce

Nella prima sfida di giornata Mattia Bellucci (n. 80) è stato superato dal 20enne spagnolo Martin Landaluce, numero 94. Il ventiquattrenne di Busto Arsizio si è arreso al talentuoso iberico 6-4 6-3, in una sfida durata poco meno di due ore. Per Bellucci, quello sulla terra romana è stato comunque un buon torneo. Il lombardo aveva raggiunto il terzo turno grazie a due splendide vittorie ai danni degli argentini Roman Burruchaga e Tomas Etcheverry (primo top 50 battuto sul rosso).