Tennis, l'Italia perde un pezzo agli Internazionali: Bellucci fuori al terzo turno, vince Landaluce
Il lombardo ko contro il numero 94 al mondo, in serata tocca a Cobolli
Seconda giornata di sedicesimi di finale agli Internazionali di Roma con in campo quattro tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluce. Adesso c'è in campo Pellegrino che sfida Tiafoe, in serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino Tirante. Alle 15 invece spazio a Sinner contro Popyrin.
Nella prima sfida di giornata Mattia Bellucci (n. 80) è stato superato dal 20enne spagnolo Martin Landaluce, numero 94. Il ventiquattrenne di Busto Arsizio si è arreso al talentuoso iberico 6-4 6-3, in una sfida durata poco meno di due ore. Per Bellucci, quello sulla terra romana è stato comunque un buon torneo. Il lombardo aveva raggiunto il terzo turno grazie a due splendide vittorie ai danni degli argentini Roman Burruchaga e Tomas Etcheverry (primo top 50 battuto sul rosso).
Landaluce era stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni da Andrea Pellegrino, ma era stato ripescato come lucky loser in virtù del forfait di Valentin Vacherot. Partito direttamente dal secondo turno, ha sconfitto Marin Cilic e ora Bellucci, regalandosi gli ottavi contro il vincente del match Navone-Medjedovic.