Il Cio conferisce il Collare dell'Ordine Olimpico d'Oro alla premier Meloni

Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito il Collare dell'Ordine Olimpico d'Oro, la massima onorificenza dello sport olimpico internazionale, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "come riconoscimento dell'impegno e del sostegno assicurati dal Governo nell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026". La cerimonia di consegna - si legge in una nota - si è tenuta oggi a Palazzo Chigi. Hanno ricevuto il Collare Olimpico, in questa occasione, anche il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini; il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi; il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; il commissario straordinario di Governo per le opere olimpiche e amministratore delegato di Simico SpA, Fabio Massimo Saldini; e il commissario straordinario di Governo per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, Giuseppe Fasiol. Alla cerimonia hanno preso parte Kirsty Coventry, presidente del Cio; Luciano Buonfiglio, presidente del Coni; Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026; Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026; Kirstin Kloster, presidente della commissione Cio Milano Cortina 2026; Carlo Mornati, segretario generale del Coni; e i membri italiano del Cio: Franco Carraro, Manuela di Centa, Ivo Ferriani, Mario Pescante, Francesco Ricci Bitti.