BYD promette di ricaricare l'auto elettrica in 10 minuti

Il dibattito che ha per protagonista l'automobile elettrica ruota quasi sempre attorno a due grandi argomenti: prezzo d'acquisto, tempi di ricarica. Se sul primo aspetto molto è stato fatto (e molto c'è da fare), sulle - lunghe - attese alle colonnine le cose si muovono più lentamente. Sebbene di grandi annunci siano piene le bocche dei costruttori e le orecchie degli automobilisti, BYD potrebbe aver trovato una soluzione.

Super ricarica

Il più grande produttore di automobili elettriche è anche uno dei maggiori costruttori di batterie del Pianeta. Circostanze che permettono al colosso cinese di avere un centro di ricerca e sviluppo d'avanguardia che, con la seconda generazione delle "Blade Battery", promette una drastica riduzione dei tempi di ricarica. Con determinate colonnine, è possibile passare dal 10% al 70% in meno di cinque minuti e raggiungere il 97% in poco meno di dieci. Si tratta di una tecnologia che - almeno sulla carta - non ha eguali.

Dipende tutto dalle colonnine

Tuttavia, a rendere possibile la ricarica ultra rapida è la colonnina da 1,5 MW sempre prodotta da BYD. Un'infrastruttura - denominata Flash Charging - che lavora a 1.000 Volt e consente di erogare 1.500 kW assicurando tempi di ricarica ridottissimi. Almeno in teoria: simili potenze rischiano di affaticare la rete elettrica e - per garantire costanza di erogazione - deve essere predisposto un sistema di accumulo energetico a supporto. Nei piani dell'azienda c'è la costruzione di 20 mila punti entro il 2026. Tutti in Cina.