La simpatia tra Elon Musk e Afd (Alternative für Deutschland) è reciproca. Il magnate della tecnologia e dello spazio ha spesso elogiato le posizioni politiche del partito di estrema destra che, a sua volta, ha offerto il palco per trovare un efficace sponsor tra i suoi sostenitori. L'intesa continua e Ulrich Siegmund, uno dei leader di maggior successo, ha chiesto a Elon di investire in Sassonia-Anhalt.

Espansione

Il 36enne è il vincitore delle elezioni del Land Sassonia-Anhalt (43,8% delle preferenze) e ha buone possibilità di diventare il primo Governatore (i Land sono dei "piccoli Stati") di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Richiamare nuovi investimenti sul territorio sarebbe un'importante occasione per affrancarsi dai temi di immigrazione e sicurezza che scuotono l'opinione pubblica, offrendo una direzione più economica della politica Afd.

Promesse

Siegmund ha promesso a Musk condizioni favorevoli per ampliare le attività di Tesla in Germania, qualora portasse la produzione in Sassonia-Ahalt. Il marchio americano ha annunciato l'intenzione di ampliare lo stabilimento di Berlino come parte dell'ambizioso piano, da 3 miliardi di euro, per portare anche in Europa il Cybercab. Il fondatore dell'azienda di automobili elettriche non ha ancora risposto al messaggio della politica tedesca, chissà se l'appello sarà accolto o resterà inascoltato.