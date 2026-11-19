Prima volta

La mossa geniale sul fronte dinamico risiede nella cinematica verticale brevettata per il ripiegamento del tetto, limitando a 100 chili il divario di peso della Spyder Alleggerita rispetto alla variante chiusa. A questo si aggiunge un telaio in alluminio rivisto nei nodi strutturali e nella paratia posteriore, con una riduzione del 50% dei componenti e dell'80% degli apporti termici delle saldature rispetto alla Huracán EVO Spyder, a beneficio di una rigidità torsionale superiore e di un'abitabilità che accoglie senza affanno guidatori alti fino a 1,95 metri.

10 mila giri

Sotto il cofano resta intatto il cuore pulsante ibrido plug-in da 920 CV complessivi e 800 Nm di coppia, guidato da un V8 biturbo da 4,0 litri capace di spingersi fino all'inverosimile quota di 10.000 giri al minuto, affiancato da tre motori elettrici e da un cambio doppia frizione a otto marce. I numeri raccontano un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi, con la possibilità di marciare in modalità puramente elettrica fino a 190 km/h e 190 CV. Il listino parte da 318.000 euro.