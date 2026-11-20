"Sappiamo che sotto la pioggia è diversa ad ogni singolo giro e ad ogni singola sessione. Penso che realisticamente oggi probabilmente non siamo stati i più veloci. La McLaren sembrava eccezionalmente veloce, Leclerc lo è stato in certi punti, noi abbiamo fatto il giro solo quando la pista era più asciutta e in quelle condizioni Norris non ha girato... Abbiamo alcune cose da capire perché l'ultima volta in Brasile siamo stati molto competitivi sotto la pioggia mentre oggi sia Kimi che io eravamo fuori ritmo. Penso che nessuno sappia come sarà il graining domenica. L'anno scorso è stata una gara da una sola sosta, ma nel 2024 (quando George ha vinto il GP, ndr) il graining era elevato ed è stata una gara da due soste. Quindi ci sono domande alle quali dobbiamo ancora dare un risposta ma probabilmente non la troveremo prima di domenica. Intanto al momento mi sento bene. Siamo stati in prima fila nelle ultime due gare, le prestazioni sono state solide, e questo è un circuito che mi piace davvero. Speriamo di poter costruire su questo e di passare un altro buon weekend".