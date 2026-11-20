Antonelli: "Giornata strana, ritmo ancora da trovare". Russell: "Non mi faccio illusioni"
Il duo Mercedes denuncia la scarsità di informazioni ricavate dai primi due turni di prove liberedi Stefano Gatti
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Al capolinea della prima giornata di prove libere (una sola sessione realmente disputata), George Russell non si fa troppe illusioni. Al di là del miglior tempo nella FP2, arrivato nel finale su pista quasi asciutta ma quando i diretti rivali avevano già concluso il loro lavoro, il pilota inglese mostra di temere Lando Norris e la McLaren, evitando di sbilanciarsi sulle opzioni in termini di strategia per il terzultimo atto stagionale. Da parte sua Kimi Antonelli cerca di spremere qualche insegnamento da una prima giornata interlocutoria ed assegna un compito ancora più importante del solito al terzo e ultimo turno di prove libere.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È stata una giornata strana con il meteo che ha fatto sì che non abbiamo praticamente girato in FP1 e un turno poco rappresentativo in FP2. Non è stata una giornata facile per costruire un ritmo. Siamo comunque riusciti a imparare alcune cose e abbiamo alcune cose da esaminare prima dei prossimi turni. Non siamo stati così competitivi come avremmo voluto con la mescola intermedia quindi dobbiamo un po' esplorare, anche se non sarà l'apprendimento di cui avremo bisogno per il resto del weekend qui a Las Vegas. Domani dovrebbe essere un giorno molto diverso se sarà asciutto, quindi le FP3 saranno importanti. Dovremo massimizzare le prove, abituarci alla macchina in quelle condizioni e capire gli pneumatici, soprattutto con le limitate informazioni che abbiamo tratto da questi primi turni. Resto comunque positivo, la macchina va bene ultimamente e speriamo di poter avere una terza sessione produttiva, così dametterci in una buona posizione per le qualifiche.
GEORGE RUSSELL
"Sappiamo che sotto la pioggia è diversa ad ogni singolo giro e ad ogni singola sessione. Penso che realisticamente oggi probabilmente non siamo stati i più veloci. La McLaren sembrava eccezionalmente veloce, Leclerc lo è stato in certi punti, noi abbiamo fatto il giro solo quando la pista era più asciutta e in quelle condizioni Norris non ha girato... Abbiamo alcune cose da capire perché l'ultima volta in Brasile siamo stati molto competitivi sotto la pioggia mentre oggi sia Kimi che io eravamo fuori ritmo. Penso che nessuno sappia come sarà il graining domenica. L'anno scorso è stata una gara da una sola sosta, ma nel 2024 (quando George ha vinto il GP, ndr) il graining era elevato ed è stata una gara da due soste. Quindi ci sono domande alle quali dobbiamo ancora dare un risposta ma probabilmente non la troveremo prima di domenica. Intanto al momento mi sento bene. Siamo stati in prima fila nelle ultime due gare, le prestazioni sono state solide, e questo è un circuito che mi piace davvero. Speriamo di poter costruire su questo e di passare un altro buon weekend".