Tecnologia

Tesla Cybercab in abbonamento: 300 euro al mese per poterlo usare

L'auto a completa guida autonoma di Elon Musk può essere acquistata per 30 mila euro. Ma è necessario sottoscrivere un canone 

di Redazione Drive Up
16 Nov 2026 - 11:00
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© Ufficio Stampa

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Il futuro per Elon Musk, e quindi anche per Tesla, è la guida autonoma. L'imprenditore sudafricano è convinto che, nel breve termine, le automobili non saranno più condotte da esseri umani ma comandate da sensori e radar. Sarà un software, un programma informatico, a decidere quando accelerare, frenare e sterzare. Questa rivoluzione è già in atto e adesso chiunque potrà acquistare il Cybercab.
Listino più abbonamento
L'azienda texana ha aperto gli ordini del suo modello più ambizioso anche per i clienti privati (ma solo su invito, per ora). Il veicolo, senza volante né pedali, potrà essere acquistato per 29.990 dollari versando una caparra di 1.000 dollari. Le consegne sono previste nel mese di dicembre ma per utilizzarlo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento da 299 dollari al mese. Senza, l'auto non funziona. Insomma: non c'è alternativa.
Tutto incluso
Nel prezzo c'è incluso la sostituzione dei pneumatici, parabrezza, tergicristalli e filtri abitacolo, la manutenzione ordinaria, i controlli di sicurezza e l'assistenza stradale. Il Cybercab è in grado di raggiungere le officine in completa autonomia, ovviamente. Il cliente dovrà occuparsi delle ricariche, dell'immatricolazione e dell'assicurazione. Non tutti gli Americani potranno essere passeggeri sul veicolo di Tesla, ma solo quelli che vivono nelle aree dove il servizio "Robotaxi" è attivo: Texas e Florida. Per tutti gli altri, ci sarà da aspettare.

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