Sembrava che quel garage contenesse un vero e proprio tesoro. Moto da corsa, diventate una collezione di cimeli del motorsport: Ducati e Honda, soprattutto, appartenuta ad assi della MotoGP come Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Márquez. Si parlava di un valore attorno ai 40 milioni di euro. Eppure, una volta andata all'asta, le cose si sono decisamente ridimensionate.

Svendute

Ryan James Wedding è passato dalle piste di snowboard al traffico internazionale di stupefacenti. Un percorso che gli ha permesso di accumulare ingenti ricchezze attraverso la costituzione di un vero e proprio cartello. Parte dei proventi sarebbe stato investito in motociclette da corsa, alcune delle quali con un pedigree di tutto rispetto. Peccato fossero conservate senza alcun riguardo. La stratosferica stima iniziale si è scontrata con un livello di incuria che ha compromesso l'integrità dei veicoli. E il prezzo è sceso.

In Messico

L'istituto messicano che rivende i beni confiscati ha messo all'asta la collezione di Wedding, mentre lui è in attesa di processo in un carcere di federale di Los Angeles. L'incasso è stato di soli 2,8 milioni di euro per 57 delle 62 moto provenienti da epoche diverse. Le livree delle Ducati erano diventate di colore arancione con le carene completamente coperte da vegetazione. Sembra che alcune di loro siano state persino manomesse con pezzi non originali. Insomma, una storia di collezionismo piuttosto opaca e con alcuni misteri: sette delle moto inizialmente fotografate dalla Polizia risultano scomparse.