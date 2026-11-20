Doualla festeggia il compleanno dopo una stagione da fenomeno
La velocista azzurra compie 17 anni dopo un 2026 ricco di podi internazionali in ogni categoria giovanile e una semifinale mondiale tra le assolute. Le dichiarazioni del tecnico Monti sui piani per la prossima stagionedi Ferdinando Savarese
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Kelly Doualla, straordinario talento della velocità italiana femminile, compie oggi 17 anni ed entra ufficialmente nella categoria under 20 al termine di una stagione che l'ha consacrata tra le migliori giovani sprinter del mondo, tra il bronzo nei 100 metri dei campionati iridati juniores di Eugene, dietro a rivali di due anni più grandi, e l'oro degli europei allieve di Rieti con il personale di 11"14, che le è valso la miglior prestazione nazionale under 23 e il ritocco dei suoi primati under 18 e 20.
Un 2026, quello dell'atleta di origini camerunensi ma da sempre italiana essendo nata a Pavia, arricchito anche dalla medaglia d'oro mondiale under 20 di Eugene ottenuta nell'ultima frazione della staffetta 4x100 mista, insieme a Fermin Galvan, Elisa Valensin e Francesco Pagliarini, ma pure dalla soddisfazione di essersi misurata nella stagione invernale al coperto con l'alta quota dei grandi appuntamenti assoluti, arrivando fino alla semifinale dei mondiali indoor di Toruń sui 60 metri, dove ha mostrato una straordinaria personalità.
Una cavalcata solo in apparenza lineare perché i trionfi del 2025, con gli ori conquistati all'EYOF under 18 di Skopje nei 100 metri e nella staffetta svedese, e il doppio successo agli Europei under 20 di Tampere tra gara individuale e 4x100 femminile, sommati all'ottimo inizio di stagione 2026 al coperto con anche l'argento sui 60 metri dei campionati assoluti solamente dietro a Dosso, hanno alimentato attorno a lei aspettative enormi, finendo per farle perdere per qualche tempo la serenità mentale indispensabile per affrontare ogni situazione agonistica con il sorriso sulle labbra.
A rimettere ogni tassello al proprio posto è stato il lavoro quotidiano con Walter Monti, decisivo non solo nella guida tecnica ma soprattutto nel restituirle la gioia semplice di allenarsi e di gareggiare senza l'assillo del risultato, e proprio il coach milanese, ex velocista a sua volta, racconta di come averla aiutata a superare le sue ansie rappresenti per lui la vittoria più grande, svelando le novità della nuova preparazione e tracciando i programmi per il 2027, a partire dalle prime uscite al coperto con l'obiettivo dei campionati europei assoluti indoor di Valencia a marzo.
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Walter una stagione trionfale con enormi soddisfazioni ma anche delle difficoltà emotive nella prima parte della stagione all'aperto. Cosa è successo?
"È successo quanto era assolutamente ipotizzabile, vale a dire che Kelly abbia accusato il peso di qualcosa di sempre più importante che si stava costruendo intorno a lei. Correre ai mondiali indoor assoluti è stata una grande esperienza ma, sommato a quanto accaduto in particolare dall'inizio del 2025, le ha fatto evidentemente perdere la necessaria tranquillità e allora gli allenamenti sono diventati per lei pesanti, con il suo viso sempre meno sorridente. Ha iniziato a non divertirsi più, aspetto indispensabile per sopportare una vita di sacrifici considerando la scuola la mattina, i trasferimenti di oltre un'ora il pomeriggio al campo di allenamento con quanto ovviamente ne consegue, e naturalmente lo studio la sera tardi a casa."
Come sei riuscito a farle ritrovare la necessaria tranquillità vista durante la straordinaria finale degli Europei under 18 a Rieti?
"È stato un grande lavoro di gruppo che ho fatto insieme al fisioterapista di Kelly, Marco Tabone con cui abbiamo sempre lavorato in sinergia, cercando giorno dopo giorno di starle vicino senza essere realmente degli psicologi, ma trasferendogli tutto l'affetto possibile per esorcizzare le sue paure e quando il giorno della finale di Rieti, l'ho vista sui blocchi prima della partenza con un sorriso che non le vedevo da tempo, ho capito che avevamo raggiunto i nostro scopo e posso dire che per me, ma ovviamente anche per Marco, è stata una soddisfazione enorme essere riusciti ad aiutarla in tal senso."
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La preparazione per il nuovo anno è iniziata da qualche settimana. Come vanno gli allenamenti?
"Sta procedendo tutto benissimo e stiamo svolgendo un primo ciclo fondamentale di carico. Il nostro gruppo di lavoro si è peraltro arricchito di una terza figura fissa che seguirà Kelly, Roberto Severi, che poi è l'head coach dell'Athletic Elite di San Donato dove da sempre ci alleniamo, il quale curerà una parte della forza con allenamenti mirati a carico molto naturale introdotti da quest'anno, avendo deciso di aumentare i suoi allenamenti da 5 a 6 giorni, ma sempre considerando che uno di questi è totalmente dedicato alla rigenerazione fisica in palestra, con attività di prevenzione degli infortuni da parte di Tabone."
Nello specifico tecnico della corsa invece ci sono delle novità?
"Abbiamo introdotto un nuovo dispositivo tecnologico avanzato per l'allenamento della velocità, della potenza e dell'accelerazione, il 1080 Sprint, che ci mettono a disposizione a Bergamo dove andiamo spesso quando vogliamo sfruttare il rettilineo al coperto, e che utilizziamo circa una volta alla settimana con il supporto di un tecnico della Federazione specializzato per questo. È uno strumento che sostituisce il traino e devo dire che i riscontri per ora sono molto positivi. L'altro aspetto legato alla corsa, ma più da un punto di vista motivazionale è legato al fatto che sia ritornato nel nostro gruppo di allenamento un velocista juniores, Riccardo Dell'Avvalle, che si era allenato con Kelly sino alla fine del 2025, grande suo amico ma anche con personali poco sopra gli 11 netti e quindi il compagno di allenamento ideale per certi lavori."
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Quali sono gli obiettivi per il 2027 a cominciare dalla stagione al coperto?
"La stagione al coperto sarà certamente il primo grande obiettivo dove è inutile negare che abbiamo grandi aspettative sui 60 indoor, anche in considerazione del fatto che il passaggio ufficiale registrato su tale distanza in occasione della finale europea under 18 di Rieti, sui 100 metri, sia stato di 7"06, crono che sia pur agevolato da un leggero vento è certamente migliore del suo personale di 7"19 del 2025. La partenza di Kelly è sicuramente un suo grande punto di forza, per cui punteremo a portarla agli europei assoluti al coperto di Valencia nella miglior condizione possibile."
Quali invece quelli delle gare all'aperto?
"Kelly ha vinto il titolo europeo under 20 sui 100 metri a Tampere nel 2025 a soli 15 anni, per cui certamente vorrà riconfermare il successo nella prossima edizione di Bydgoszcz in Polonia a metà luglio, per quello che sarà il suo principale traguardo. A giugno ci saranno i Campionati Europei a squadre a Istanbul e, se richiesto ci metteremo a disposizione delle staffette veloci assolute, così come per i Mondiali di Pechino a metà settembre."
A proposito dei Mondiali di Pechino, la partecipazione alla gara individuale dei 100 è un obiettivo?
"È molto presto per pensarci, in quanto il minimo ufficiale per i 100 donne è stato portato a 10"96, e centesimi sotto il record italiano della Dosso, per cui bisognerà soprattutto affidarsi al ranking che comporta fare punti in meeting internazionali, e naturalmente Kelly ha sempre anche i suoi importanti impegni con lo studio da conciliare con l'attività agonistica."
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