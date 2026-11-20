"È successo quanto era assolutamente ipotizzabile, vale a dire che Kelly abbia accusato il peso di qualcosa di sempre più importante che si stava costruendo intorno a lei. Correre ai mondiali indoor assoluti è stata una grande esperienza ma, sommato a quanto accaduto in particolare dall'inizio del 2025, le ha fatto evidentemente perdere la necessaria tranquillità e allora gli allenamenti sono diventati per lei pesanti, con il suo viso sempre meno sorridente. Ha iniziato a non divertirsi più, aspetto indispensabile per sopportare una vita di sacrifici considerando la scuola la mattina, i trasferimenti di oltre un'ora il pomeriggio al campo di allenamento con quanto ovviamente ne consegue, e naturalmente lo studio la sera tardi a casa."