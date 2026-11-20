Golden State senza la sua stella Stephen Curry, fermo per un infortunio agli addominali, soffre ancora: i Warriors perdono 126-98 con i Memphis Grizzlies ed incappano così nella quinta sconfitta consecutiva. La squadra di San Francisco, che aveva fatto un buon inizio di stagione, crolla al decimo posto nella West Conference (8 vittorie ed 8 sconfitte). Memphis, al contrario, è una delle sorprese di questo inizio d'anno Nba e conquista una quinta vittoria consecutiva (12 in totale per 4 sconfitte), unendosi ai Rockets, terzi della conference. Vittorie per i Knicks e gli Spurs (Wembanyama mette a referto 32 punti e 11 rimbalzi) rispettivamente contro Minnesota e i Clippers.